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Ρόδος: Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην περιοχή Καλαμώνας

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Ρόδος: Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην περιοχή Καλαμώνας
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Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου και της πολιτικής προστασίας του δήμου και της περιφέρειας, για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει στην περιοχή Καλαμώνας στη Ρόδο λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι. Από τις πρώτες εκτιμήσεις των αρμοδίων αρχών, έκαψε περίπου 2 στρέμματα. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου και της πολιτικής προστασίας του δήμου και της περιφέρειας, για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης. Έρευνα για τα ακριβή αίτια που ξεκίνησε η φωτιά θα διενεργήσουν αρμόδιοι αξιωματικοί της Π.Υ Ρόδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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