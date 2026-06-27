Ναύπακτος: Φωτιά στην Κάτω Μαμουλάδα

Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας, στην Αιτωλοακαρνανία. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες της αυτοδιοίκησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ