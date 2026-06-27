Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβοίας

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 54 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβοίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 χωρίς να απειληθούν κατοικίες και υποδομές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 54 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Σημειώνεται ότι στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας για την διερεύνηση των αιτιών της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ