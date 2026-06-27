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Λίβανος: Ισραηλινό πλήγμα παρά την εκεχειρία

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Λίβανος: Ισραηλινό πλήγμα παρά την εκεχειρία
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Σύμφωνα με τον IDF, το πλήγμα είχε στόχο «φερόμενους τρομοκράτες που αντιπροσώπευαν μια απειλή για τους Ισραηλινούς στρατιώτες» στην περιοχή Ναμπατίγια.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως πραγματοποίησε σήμερα ένα αεροπορικό πλήγμα εναντίον φερόμενων μαχητών στην περιοχή της Ναμπατίγια, στον νότιο Λίβανο, το πρώτο αυτού του είδους μετά την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον μιας συμφωνίας-πλαίσιο ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο.

Μια εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού (IDF) δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως το πλήγμα είχε στόχο «φερόμενους τρομοκράτες που αντιπροσώπευαν μια απειλή για τους Ισραηλινούς στρατιώτες» στην περιοχή Ναμπατίγια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

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tags:
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