Τσίπρας στο 1ο Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛ.Α.Σ.: Διαφθορά ή εντιμότητα το διακύβευμα των εκλογών

H «ηθική επανάσταση» δεν είναι σύνθημα, αλλά «πολιτική επιλογή» αναφέρει ο ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ.

«Το μεγάλο διακύβευμα των επόμενων εκλογών θα είναι: Με την διαφθορά ή με την εντιμότητα; Με τη στασιμότητα ή με αλλαγή πολιτικής;», υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στην 1η Σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος, με σύνθημα «Ηθική επανάσταση. Νέος πατριωτισμός. Νέα μεταπολίτευση».

«Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα τη σημερινή κατάσταση. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν η Ελλάδα θα συνεχίσει να ζει όπως σήμερα ή αν θα ανοίξει έναν νέο δρόμο», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η «ηθική επανάσταση» δεν είναι σύνθημα, αλλά «πολιτική επιλογή» και «απόφαση να ξαναδώσουμε στην εντιμότητα δύναμη». «Για εμάς, η διαφθορά δεν είναι μόνο παρανομία. Δεν είναι μόνο σκάνδαλα. Δεν είναι μόνο μίζες. Η διαφθορά είναι ένα σύστημα. Ένα σύστημα που μεταφέρει πλούτο, ευκαιρίες και εξουσία από τους πολλούς στους λίγους», πρόσθεσε ο Αλ. Τσίπρας.

«Η πολιτική χάνει το νόημά της όταν γίνεται αυτοσκοπός. Όταν γίνεται μηχανισμός διατήρησης της εξουσίας. Όταν υπηρετεί τους λίγους αντί για τους πολλούς. Γι' αυτό ξεκινάμε μία Ηθική Επανάσταση. Γιατί χωρίς ηθική δεν μπορεί να υπάρξει Δημοκρατία. Δεν μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη. Δεν μπορεί να υπάρξει Δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ελευθερία», σημείωσε και πρόσθεσε: «Νέος Πατριωτισμός σημαίνει να βάζουμε το μεγάλο Εμείς πάνω από το μικρό Εγώ», ενώ « Νέα Μεταπολίτευση», εξήγησε, είναι η ανάγκη να «αλλάξουμε τον τρόπο που κυβερνιέται η χώρα, τον τρόπο που λειτουργεί το κράτος, τον τρόπο που ασκείται η εξουσία, το ίδιο το πολιτικό σύστημα».

«Το Κοινωνικό Συμβόλαιο που ένωσε τους Έλληνες μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας έχει διαρραγεί. Η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος έχει τραυματιστεί. Γι' αυτό δεν αρκεί να αλλάξουμε κυβέρνηση. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε την ίδια την πολιτική. Δεν αρκεί η πολιτική αλλαγή. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής», σημείωσε, τονίζοντας πως «η δική μας γενιά έχει μια διαφορετική αποστολή: να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δημοκρατία», η οποία, όπως είπε, «δοκιμάζεται», όταν η «εξουσία δεν λογοδοτεί σε κανέναν κερατά».

Αναφερόμενος στη μέχρι τώρα πορεία του κόμματος, ο Αλ. Τσίπρας είπε ότι «το μεγαλύτερο επίτευγμα αυτού του πρώτου μήνα δεν είναι οι δημοσκοπήσεις, αλλά ότι επέστρεψε η αισιοδοξία», επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι «μέσα σε ελάχιστο χρόνο η ΕΛ.Α.Σ. αναδιάταξε πολιτικούς συσχετισμούς και άλλαξε τα πολιτικά δεδομένα».

«Οικοδομούμε ένα σύγχρονο, υβριδικό κόμμα που θα συνδυάζει τη ζωντανή παρουσία με τη δύναμη της ψηφιακής συμμετοχής. Τα μέλη μας δεν θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο. Θα έχουν αποφασιστικό ρόλο», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά την ανάγκη χρηματοδότησης της λειτουργίας και της δράσης του κόμματος, ξεκαθάρισε ότι έχει ληφθεί μια «δύσκολη απόφαση» να προχωρήσουν «χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς τη στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων». Προανήγγειλε, δε, την έναρξη μιας «μεγάλη καμπάνιας οικονομικής εξόρμησης»: «Δεν θέλουμε πολλά από λίγους. Θέλουμε λίγα από πολλούς».

Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. αναφέρθηκε στις προτεραιότητες που θα πρέπει να έχει μια νέα κυβέρνηση με «λύσεις που να βελτιώνουν από την πρώτη ημέρα την καθημερινότητά των πολιτών» και συγκεκριμένα για την «προστασία του διαθέσιμου εισοδήματος».

Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε τις πέντε «εμβληματικές» παρεμβάσεις που προτείνει: «Δωρεάν Δημόσιες Μεταφορές για Όλους, 30% Φθηνότερο Ρεύμα για Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις, Το Σπίτι Ξανά Δικαίωμα (με Δημόσιο φορέα στέγης και κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων), Τέλος στις Πανελλαδικές - Νέο Σύστημα Εισαγωγής και Αξιοπρεπείς Αμοιβές σε Παιδεία και Υγεία».

Ωστόσο, υπογράμμισε πως τα πέντε αυτά μέτρα «δεν αρκούν» γιατί «χρειάζεται μια νέα στρατηγική ανάπτυξης για να μεγαλώσει η οικονομία». «Η μεγαλύτερη κοινωνική πολιτική είναι μια ισχυρή οικονομία», είπε.

Ο Αλ. Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι «σπατάλησε τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία της μεταπολίτευσης, το Ταμείο Ανάκαμψης», δίνοντας «επιδοτήσεις και δάνεια σε ημέτερους», με «κλειστούς διαγωνισμούς» και «απευθείας αναθέσεις». Γι' αυτό, είπε, το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα έχει «σχεδιάσει και προτείνει τη δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης» με σταθερό στόχο τη «σύγκλιση της Ελλάδας με τις πιο προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες».

Όπως τόνισε, στόχος δεν είναι «απλά η ανάπτυξη», αλλά η «δίκαιη ανάπτυξη» και διευκρίνισε: «Η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα φορολογική δικαιοσύνη. Όχι περισσότερους φόρους, αλλά πιο δίκαιους φόρους».

«Δεν μπορεί η πρόοδος και η ανάπτυξη να αφορά τόσο λίγους. Η Ελλάδα χρειάζεται μια οικονομία που δημιουργεί πλούτο. Αλλά και μια κοινωνία που τον μοιράζεται δίκαια. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα της κοινωνικής συνοχής», σημείωσε, δηλώνοντας: «Όταν λοιπόν μας ρωτάνε που θα βρείτε τα λεφτά για να στηρίξετε την κοινωνία, τους απαντάμε ‘στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητα'». «Γιατί η διαφθορά έχει κόστος, δημόσιο κόστος. Είναι ένας αόρατος φόρος που πληρώνει κάθε ελληνική οικογένεια», πρόσθεσε, εξηγώντας πως «η μάχη κατά της διαφθοράς δεν είναι μόνο ηθική υποχρέωση, αλλά εθνική αναπτυξιακή στρατηγική».

Επιπρόσθετα, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. έκανε λόγο για «μια μεγάλη εκκρεμότητα απέναντι στην ελληνική κοινωνία», τις τράπεζες, τις οποίες κατηγόρησε ότι «λειτουργούν μόνο ως μηχανισμοί δημιουργίας κερδών για τους μετόχους τους» και δεν στηρίζουν την πραγματική οικονομία. «Το χειρότερο όμως όλων είναι ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους, όπως κάθε άλλη επιχείρηση, λόγω του αναβαλλόμενου φόρου», είπε, διαμηνύοντας πως «αυτή η πλάκα πρέπει να τελειώνει».

«Ή θα ολοκληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο αντί για το 2035 που σχεδιάζουν το 2028.Ή θα έχουν έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους τέτοια που θα τους κάνει να το ξανασκεφτούν. Πάντως εις υγείαν των κορόιδων δεν μπορεί να συνεχίσουν να ζούνε», δήλωσε.

« Για πρώτη φορά μετά από πενήντα χρόνια, το πραγματικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών δεν είναι μόνο ποιος θα κυβερνήσει.Το πραγματικό διακύβευμα είναι σε ποια Ελλάδα θέλουμε να ζήσουμε», τόνισε ο Αλ. Τσίπρας και κατέληξε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «μπορούμε να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ