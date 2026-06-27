Πυρκαγιά στην Πέτρα Βοιωτίας- Εκδόθηκε 112

Σε ύφεση η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 13:30 σήμερα, σε αγροτοδασική έκταση στην Πέτρα Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά είναι πλησίον του οικισμού, ο οποίος προς το παρόν δεν απειλείται άμεσα, ωστόσο στις 14.30 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής. Το 112 αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Πέτρα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Λειβαδιά. Ακολουθείται τις οδηγίες των αρχών».

Αμέσως μετά την έναρξη της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν στη συνέχεια και αυτή την ώρα για την αντιμετώπισή της επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας.

Σύμφωνα με το χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς, η περιοχή είναι στην κατηγορία κινδύνου 4 και πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Εν τω μεταξύ, η άλλη πυρκαγιά στη Βοιωτία, η οποία είχε εκδηλωθεί στην περιοχή Άγιος Βασίλειος, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική είναι σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ