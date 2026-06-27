Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης: Μπόνους μετεγκατάστασης 10.000€ και προκαταβολή για τα έξοδα μετακίνησης

Το πρόγραμμα που ξεκίνησε πιλοτικά μόνο για τον Έβρο με στόχο να αντιμετωπίσει τη δημογραφική συρρίκνωση της περιοχής, επεκτείνεται σε επιπλέον έξι περιοχές και περισσότερες κατηγορίες δικαιούχων.

Αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων αλλά και οι δήμοι που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που αφορά την μετεγκατάσταση πολιτών με bonus που ανέρχεται στα 10.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα που ξεκίνησε πιλοτικά μόνο για τον Έβρο με στόχο να αντιμετωπίσει τη δημογραφική συρρίκνωση της περιοχής, επεκτείνεται σε επιπλέον έξι περιοχές, ενώ διευρύνει και τους δικαιούχους του, σύμφωνα με το νομοσχέδιο με τίτλο «Προσωπικός Βοηθός, Πρώιμη Παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» που τέθηκε χθες σε διαβούλευση.

Σε μια προσπάθεια να προσελκύσει ζευγάρια ή οικογένειες που εξετάζουν το ενδεχόμενο επιστροφής ή μόνιμης εγκατάστασης σε περιοχές της περιφέρειας, η αρμόδια υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου αποφάσισε να επεκτείνει το πρόγραμμα τόσο σε επίπεδο δήμων όσο και σε επίπεδο δικαιούχων, εισάγοντας τις εξής καινοτομίες:

κατάργηση της προϋπόθεσης εργασίας στην περιοχή μετεγκατάστασης,

δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα Ελλήνων που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και αποφοίτων τμημάτων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των περιοχών μετεγκατάστασης, οι οποίοι παραμένουν στις περιοχές αυτές μετά από την ολοκλήρωση των σπουδών τους,

καταβολή ενίσχυσης σε κάθε νοικοκυριό ανεξαρτήτως του πληθυσμού του οικισμού μετεγκατάστασης,

δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης (5.000 ευρώ) της οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης στην περιοχή μετεγκατάστασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, bonus μετεγκατάστασης 10.000 ευρώ θα μπορούν να λαμβάνουν και πολίτες που επιθυμούν να ζήσουν μόνιμα στην Καστοριά, στην Φλώρινα, στο Κιλκίς, στην Πέλλα, στη Δράμα και στις Φέρες, όπου η πληθυσμιακή μείωση ξεπερνά το 10%.

Τι ορίζει το πρόγραμμα

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης για τους ωφελούμενους μονάδες ορίζεται σε 10.000 ευρώ και καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις ύψους 5.000 ευρώ κάθε μια. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την έγκριση της αίτησης και η δεύτερη δόση μετά την παρέλευση του πρώτου έτους μόνιμης παραμονής στους δήμους μετεγκατάστασης.

Για τη μεταφορά του ποσού απαιτείται από τους δικαιούχους:

Βεβαίωση τρέχουσας εικόνας βασικών στοιχείων φυσικού προσώπου, από την οποία προκύπτει ότι η κύρια κατοικία των ενηλίκων μελών του ωφελούμενου νοικοκυριού βρίσκεται στους δήμους μετεγκατάστασης. Κτήση ή μίσθωση της κατοικίας που τεκμηριώνεται με:

α) συμβολαιογραφική πράξη αγοράς κύριας κατοικίας ιδιοκτησίας μέλους του ωφελούμενου νοικοκυριού, από 1η.1.2025 και εξής, που βρίσκεται εντός των ορίων των δήμων μετεγκατάστασης, ή

β) απόδειξη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, τουλάχιστον τριετούς διάρκειας, κύριας κατοικίας, από 1η.1.2025, που βρίσκεται εντός των ορίων των δήμων μετεγκατάστασης ή

γ) δήλωση ακινήτου ιδιοκτησίας μέλους του ωφελούμενου νοικοκυριού, ως κύριας κατοικίας, που βρίσκεται εντός των ορίων των δήμων μετεγκατάστασης, το οποίο είτε ανήκει κατά δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας, αποκλειστικά ή κατά ποσοστό, στον δικαιούχο, είτε έχει παραχωρηθεί κατά χρήση από συγγενή έως β’ βαθμού στον δικαιούχο.

Αν ο αιτών είναι απόφοιτος τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος με έδρα εντός της περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται ο δήμος ή η δημοτική ενότητα μετεγκατάστασης, η κτήση ή μίσθωση της κατοικίας μπορεί να προηγείται της 1ης.1.2025.

Σε περίπτωση ύπαρξης ανήλικων τέκνων, βεβαίωση φοίτησής τους σε σχολική μονάδα, δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης, που βρίσκεται εντός των ορίων των δήμων μετεγκατάστασης.