Αυτοψία Ευ. Τουρνά στη Δυτική Αττική, για τα αντιπυρικά έργα

Ο υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εξέτασε και αξιολόγησε την πρόοδο των έργων πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, πραγματοποίησε σήμερα, αυτοψία σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, προκειμένου να εξετάσει και να αξιολογήσει επί τόπου την πρόοδο των έργων πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας και ειδικότερα τις αντιπυρικές ζώνες για την προστασία της Πάρνηθας, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των σχετικών ενεργειών και αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων.

«Μπήκαμε σε μια δύσκολη περίοδο, με μελτέμια, ισχυρούς ανέμους που συνδυάζονται με άνοδο της θερμοκρασίας. Έχουμε μια κατάσταση που εγκυμονεί κινδύνους», δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Τουρνάς και τόνισε ότι τα έργα πρόληψης και οι έλεγχοι από όλες τις υπηρεσίες δεν θα σταματήσουν. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες που δεν έχουν ολοκληρώσει τους καθαρισμούς, να το κάνουν άμεσα και να είναι πολύ προσεκτικοί με τις εργασίες τους στην ύπαιθρο.

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κατά την αυτοψία εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν την κατάσταση των μεικτών ζωνών και την πρόοδο των προληπτικών παρεμβάσεων που υλοποιούνται στην περιοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις αντιπυρικές ζώνες που έχουν δημιουργηθεί κατά μήκος του καναλιού του Μόρνου, σε συνεργασία με την Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ), με στόχο την αποτροπή της εξάπλωσης πυρκαγιών από χορτολιβαδικές σε δασικές εκτάσεις.

Ο υπουργός επισκέφθηκε επίσης μηχάνημα της ΔΙΚΑΦΚΑ, το οποίο εκτελεί εργασίες διάνοιξης δρομολογίων πρόσβασης για την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην αυτοψία συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, ο γενικός γραμματέας Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρος Καμπούρης, ο επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Αθανάσιος Μπαλάφας, ο διοικητής της ΔΙΚΑΦΚΑ, υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας, ο δήμαρχος Ασπροπύργου Ιωάννης Ηλίας και η διευθύντρια Δασών Δυτικής Αττικής Σωτηρία Φράγκου.

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ανέφερε:

«Βρισκόμαστε στη Δυτική Αττική, στο πλαίσιο των επισκέψεων που κάνουμε για την αντιπυρική προστασία, προκειμένου να διαπιστώσουμε από κοντά όλα όσα γίνονται, τόσο μέσα από τα προγράμματα Antinero όσο και από τις εργασίες που εκτελεί η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Εδώ στην περιοχή έχει εγκατασταθεί εδώ και αρκετές ημέρες η ΔΙΚΑΦΚΑ και εκτελεί έργα αντιπυρικών ζωνών, ώστε να προστατευτούν ο δρυμός και οι δασικές εκτάσεις της Πάρνηθας από πιθανές πυρκαγιές που ενδεχομένως θα προκύψουν και θα κινηθούν προς τα πάνω».

Ο υπουργός επεσήμανε ότι «οι προληπτικές εργασίες συνεχίζονται, δεν σταματούν. Συνεχίζονται από όλους μας, από το υπουργείο Περιβάλλοντος και τις δασικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα, μέσα από τα προγράμματα Antinero, αλλά και από τη ΔΙΚΑΦΚΑ, όπου αυτό ζητείται από τις δασικές υπηρεσίες και το Πυροσβεστικό Σώμα».

Στη συνέχεια σημείωσε ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν και τον επόμενο μήνα και τόνισε: «Έχω πει και θα το ξαναπώ ότι αυτή η προσπάθεια δεν σταματά ποτέ. Και κάνω μία έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας που δεν έχουν ολοκληρώσει τους καθαρισμούς, να το κάνουν, για να προστατεύσουν τη ζωή τους και την περιουσία τους, αλλά και τη ζωή και την περιουσία των γειτόνων τους».

Ακολούθως αναφέρθηκε στην δύσκολη περίοδο που έχει διαμορφωθεί από τα μελτέμια, τους ισχυρούς ανέμους και την άνοδο της θερμοκρασίας, που καταγράφονται και στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και κατέληξε:

«Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μία έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας, να προσέξουν τις εργασίες που κάνουν σε εξωτερικούς χώρους και στην ύπαιθρο, ώστε να μην έχουμε ενάρξεις πυρκαγιών. Με αυτές τις συνθήκες θα είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Άρα, προσέχουμε όλοι για να μη βρεθούμε αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ