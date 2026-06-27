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Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβοίας

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Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβοίας
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Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 δίχως μέχρι στιγμής να απειληθούν κατοικίες και υποδομές.

Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβοίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 δίχως μέχρι στιγμής να απειληθούν κατοικίες και υποδομές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 54 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους . Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι η περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά σήμερα, σύμφωνα με το χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς, είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο , κατηγορίας 4. Παράλληλα το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών της.

Τέλος, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Πυρκαγιά
Πυροσβεστική
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