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Ουγγαρία: Ο πυρηνικός σταθμός στο Πακς μειώνει την παραγωγή λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του νερού στον Δούναβη

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Ουγγαρία: Ο πυρηνικός σταθμός στο Πακς μειώνει την παραγωγή λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του νερού στον Δούναβη
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Μέτρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί έδειξε θερμοκρασία νερού ψύξης του σταθμού στους 29,7 βαθμούς Κελσίου, υπερβαίνοντας το όριο παρέμβασης των 29,5°C.

Ο πυρηνικός σταθμός στην μικρή πόλη Πακς της Ουγγαρίας μείωσε την παραγωγή σε έναν από τους τέσσερις αντιδραστήρες του κατά 243 MW λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του νερού στον ποταμό Δούναβη εν μέσω ενός καύσωνα που καταγράφει ρεκόρ, ανακοίνωσε σήμερα στον ιστότοπό του o όμιλος MVM που διαχειρίζεται τον πυρηνικό σταθμό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μέτρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί έδειξε θερμοκρασία νερού ψύξης του σταθμού στους 29,7 βαθμούς Κελσίου, υπερβαίνοντας το όριο παρέμβασης των 29,5°C.

Οι μηχανικοί άρχισαν να μειώνουν την παραγωγή του αντιδραστήρα 3 στις 14.00 (ώρα Γκρίνουιτς / 17.00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ουγγαρία
Πυρηνική ενέργεια
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