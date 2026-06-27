Παραστατίδης για μισθολογικές αυξήσεις ανώτατων ιεραρχών: Εκμαυλισμός ενόψει εκλογών

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι η κίνηση λειτουργεί διασπαστικά και προσβάλλει τη βάση του κλήρου.

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Παραστατίδης, με αφορμή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που προωθεί μεγάλες αυξήσεις έως και 95% στους μισθούς της ανώτατης ιεραρχίας (Αρχιεπισκόπου και Μητροπολιτών).

Ο βουλευτής Κιλκίς χαρακτήρισε την κυβερνητική πρόταση πρόκληση, κάνοντας λόγο για «εκμαυλισμό» των ιεραρχών ενόψει εκλογών, καθώς τη συνέδεσε χρονικά με την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Όπως υπογράμμισε από το βήμα της Βουλής, τη στιγμή που η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει οξύτατα προβλήματα ακρίβειας, η επιλογή να σχεδιάζεται διπλασιασμός των αποδοχών της ανώτατης ιεραρχίας λειτουργεί διασπαστικά και προσβάλλει τη βάση του κλήρου.

Ο κ. Παραστατίδης έκανε λόγο για υπέρογκη αύξηση των μισθών των αξιωματούχων της εκκλησίας, «οι μισθοί αυτών, δηλαδή που κατά την Καινή Διαθήκη πρέπει να είναι αφιλάργυροι και να διάγουν έναν εξίσου αφιλάργυρο βίο», όπως πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Διαφορετικές αποστολές

Όπως τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η πολιτεία και η Εκκλησία υπηρετούν διαφορετικές αποστολές:

-Η πολιτεία εγγυάται την ελευθερία, τα δικαιώματα, την ασφάλεια και την ισότητα όλων των πολιτών.

- Η Εκκλησία υπηρετεί την πίστη, τη λατρεία, την πνευματική ζωή των πιστών της και τη φιλανθρωπία.

Όταν οι ρόλοι συγχέονται, δημιουργούνται προβλήματα και για τις δύο πλευρές, ανέφερε ο κ. Παραστατίδης, προσθέτοντας ότι κατάγεται στον οποίο οι συντηρητικές απόψεις, η παράδοση και η θρησκευτική πίστη καθορίζουν συμπεριφορές και κοινωνικές νόρμες.

«Η επιλογή μου να δώσω πολιτικό όρκο ως νεοεκλεγείς βουλευτής προκάλεσε κύμα αντιδράσεων. Όχι από τους πολίτες. Ούτε από τους επικεφαλής της εκκλησίας. Αλλά από τους πονηρούς. Τους πατέρες του ψεύδους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι γι' αυτό τον λόγο κάποιοι τον αποκάλεσαν άθεο, «όχι γιατί τους ενδιέφερε η πίστη. Αλλά γιατί τους ενδιέφερε η συμμόρφωση. Ήθελαν υποταγή. Όχι ελεύθερη συνείδηση. Γιατί ο φόβος είναι πάντοτε πιο χρήσιμος από την ελευθερία».

Χαρακτήρισε ακραία πρόκληση το να διπλασιάζεις σχεδόν τις αποδοχές των ανώτερων ιεραρχών για να αντλήσεις προεκλογικά οφέλη, εμπλέκοντας την πολιτική με τη θρησκευτική εξουσία, σε μία χώρα που περισσότεροι από ένας στους τέσσερις Έλληνες ζουν υπό καθεστώς φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, και, που οι μισθοί των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και γιατρών δεν φτάνουν για να σας πουν «Ζήτω!».

«Πρόκειται για μία αγοραία λογική που δεν έχει καμία σχέση με τον σεβασμό προς την Εκκλησία. Και είναι μία αλήθεια που δεν ομολογούν μονάχα όλοι οι πολίτες. Αλλά ακόμη και οι άνθρωποι της εκκλησίας, οι απλοί κληρικοί, ακόμη και οι ίδιοι οι μητροπολίτες που, πολλοί εξ αυτών, αισθανόμενοι άβολα, δηλώνουν δημόσια ή ιδιωτικά ότι θα τα δώσουν για καλό σκοπό».

Παράλληλα, κατέκρινε τις δήθεν «αντισυστημικές» δυνάμεις, νέα προσωποπαγή κόμματα που τάζουν ψευδώς συγκρούσεις με την εξουσία και ανατροπές.

Καταλήγοντας, ο κ. Παραστατίδης έκανε λόγο για «τυράννους που δεν αντιλαμβάνονται πόσο λάθος είναι να διπλασιάζεις τον μισθό του Μητροπολίτη όταν δεν βρίσκεις λύση για τον αναπληρωτή εκπαιδευτικό, για τους εξευτελιστικούς μισθούς των νοσοκομειακών ιατρών μας ή για τους νέους εργαζόμενους του βασικού μισθού των 775 καθαρά, με ενοίκιο, σούπερ μάρκετ, ρεύμα το ίντερνετ και κινητό στα ύψη.

Και κάπου κοντά εκεί, στις εκλογές, θα κάνετε ξανά, ευλαβικά κι ανεπαίσθητα, το σταυρό σας, Για να πάρετε και το σταυρό σας, Αλλά αυτή η μείζων αλήθεια μιας ακόμη αδικίας θα σας έχει ξεφύγει».

