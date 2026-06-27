Ηράκλειο: Υπέκυψε 43χρονη που τραυματίστηκε στο σκοπευτήριο

Η γυναίκα έφερε σοβαρότατα τραύματα στο λαιμό και το κεφάλι, όπου τραυματίστηκε, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοπυροβολισμού.

Υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, στο Βενιζέλειο νοσοκομείο του Ηρακλείου, η 43χρονη γυναίκα, η οποία νωρίτερα το πρωί τραυματίστηκε από πυροβολισμό, στο σκοπευτήριο Μαλεβιζιου.

Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου Κώστα Δανδουλάκη, η 43χρονη, για την οποία οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή, μετά από αξονική τομογραφία κρίθηκε απαραίτητο να μπει στο χειρουργείο, όπου δυστυχώς άφησε την τελευταία της πνοή.

Η γυναίκα έφερε σοβαρότατα τραύματα στο λαιμό και το κεφάλι, όπου τραυματίστηκε, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοπυροβολισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ