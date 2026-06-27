Αφγανιστάν: Ισχυρή σεισμική δόνηση στο ανατολικό τμήμα

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Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Καμπούλ και το βόρειο Πακιστάν.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή Χιντού Κους, στο ανατολικό Αφγανιστάν, έγινε γνωστό από το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Ο ισχυρός σεισμός είχε εστιακό βάθος 100 χλμ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Από την πλευρά του, το Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών των ΗΠΑ (USGS) έκανε λόγο για έναν σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών, με εστιακό βάθος στα 208 χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Καμπούλ και το βόρειο Πακιστάν, μεταδίδει το Ρόιτερς.

Κόσμος άρχισε να τρέχει πανικόβλητος έξω από τα σπίτια του στην περιοχή Σουάτ στο Κιμπέρ Πανκτούνκβα, στο βόρειο Πακιστάν, είπε ο κάτοικος Ντανίγιαλ Άχμαντ στο Reuters.

Ο σεισμός "ήταν πολύ ισχυρός και είχε μεγάλη διάρκεια", περιέγραψε.

"Ο κόσμος βγήκε έξω από τα σπίτια του και γυναίκες και παιδιά έκλαιγαν πανικόβλητοι".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ