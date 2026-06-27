Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου- Ένα «καθοριστικό» βήμα

Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή όσο ο Λίβανος φλέγεται, υπογράμμισε η επικεφαλής της Κομισιόν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε σήμερα τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον, εκτιμώντας ότι αποτελεί ένα "καθοριστικό" βήμα προς μια αποκλιμάκωση στην περιοχή.

"Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή όσο ο Λίβανος φλέγεται", υπογράμμισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

"Τα επόμενα βασικά βήματα είναι ο αφοπλισμός των μη κρατικών ομάδων και η διαφύλαξη της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου", τόνισε διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να "στηρίξει" αυτή την πορεία προς μια "βιώσιμη περιφερειακή σταθερότητα".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ