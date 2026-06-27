CNN: Χαοτική η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ - Στα «χαρτιά» η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας και χάους, τονίζουν παράγοντες της αγοράς.

«Εάν οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διέλθει από τα Στενά χωρίς την άδειά μας ή εκτός της καθορισμένης διαδρομής, θα φέρει την ευθύνη για οποιεσδήποτε συνέπειες.» Η προειδοποίηση μεταδόθηκε την Πέμπτη από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν προς τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, το ζωτικής σημασίας πέρασμα για τη μεταφορά πετρελαίου, το οποίο αναδεικνύεται σε μία από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου τους.

Λίγες μόλις ώρες αργότερα, το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Lovely, με σημαία Σιγκαπούρης, χτυπήθηκε από ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο CNN. Η επίθεση, η πρώτη εναντίον πλοίου μετά την υπογραφή της συμφωνίας, χαρακτηρίστηκε την Παρασκευή από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ως «ανόητη παραβίαση της Συμφωνίας μας για την Κατάπαυση του Πυρός».

Σε αντίποινα, ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε την Παρασκευή πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων στην περιοχή γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος υποβάθμισε το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης μετά τις επιθέσεις, δηλώνοντας στο CNN ότι αυτές δεν σηματοδοτούν, τουλάχιστον προς το παρόν, επιστροφή σε ευρείας κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές θέσεις στην περιοχή ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα της Παρασκευής, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης Press TV. Ο αμερικανικός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει ότι σημειώθηκαν τέτοιες επιθέσεις. Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι δέχθηκε επιθέσεις με ιρανικά drones τα ξημερώματα του Σαββάτου, ωστόσο ο στόχος των επιθέσεων δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Ασάφεια γύρω απ' τα στενά

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός προβλέπει ότι το Ιράν θα λάβει, «καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια», τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων διακινείται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Η διασφάλιση της ανεμπόδιστης ναυσιπλοΐας αποτέλεσε τη σημαντικότερη παραχώρηση του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, για το Ιράν, η επαναλειτουργία των Στενών δεν σημαίνει ότι παραιτείται από τον έλεγχό τους. Ένα ασαφώς διατυπωμένο άρθρο της συμφωνίας αναφέρει ότι το Ιράν και το Ομάν θα συνεργαστούν για να «καθορίσουν τη μελλοντική διοίκηση» της θαλάσσιας οδού, παρέχοντας ουσιαστικά στην Τεχεράνη έναν επίσημο ρόλο στη διαχείρισή της.

Καθώς οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται, η επίθεση της Πέμπτης αποτελεί ένδειξη ότι το Ιράν σκοπεύει να επιβάλει τους δικούς του όρους στα Στενά του Ορμούζ, καθορίζοντας πότε και από ποια διαδρομή θα επιτρέπεται η διέλευση των πλοίων. Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν χαρακτηρίσει τις διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη ως «απαράδεκτες», «απολύτως επικίνδυνες» και «απαγορευμένες», καλώντας όλα τα πλοία να συντονίζονται αποκλειστικά με το ιρανικό ναυτικό προκειμένου να εξασφαλίσουν ασφαλή διέλευση.

Παράλληλα, η νεοσύστατη Αρχή Στενών του Περσικού Κόλπου (Persian Gulf Strait Authority – PGSA) του Ιράν εξέδωσε κανονισμούς που υποχρεώνουν τα πλοία να συμπληρώνουν μια ηλεκτρονική αίτηση έγκρισης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), προκειμένου να λάβουν μια «Εγγύηση Ασφαλούς Διέλευσης» (Safe Passage Guarantee), η οποία περιλαμβάνει και ασφαλιστική κάλυψη. Το CNN επιχείρησε να επικοινωνήσει με την PGSA, ωστόσο τα ηλεκτρονικά μηνύματα που απέστειλε προς την Αρχή επέστρεψαν ως μη παραδοτέα.

Πλέον έχουν διαμορφωθεί τρεις διαφορετικές θαλάσσιες διαδρομές για τη διέλευση των πλοίων στο στενό θαλάσσιο πέρασμα, καθώς διαφορετικές αρχές ανταγωνίζονται για το ποια θα οργανώνει τη διέλευση δεκάδων πλοίων μέσω της υδάτινης οδού, η οποία έχει πλάτος μόλις 21 ναυτικά μίλια.

Η πρώτη, νοτιότερη διαδρομή, διέρχεται από τα χωρικά ύδατα του Ομάν. Η δεύτερη, η οποία χρησιμοποιούνταν πριν από τον πόλεμο, περνά από το κέντρο των Στενών. Η τρίτη, βορειότερη διαδρομή, βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ιράν.

Η νέα αυτή κατάσταση φέρνει τους διαχειριστές και τους πλοιοκτήτες των πλοίων αντιμέτωπους με μια δύσκολη επιλογή ως προς το ποια διαδρομή θα ακολουθήσουν.

«Όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί μεγάλη σύγχυση όσον αφορά την ασφαλή ναυσιπλοΐα στα συγκεκριμένα ύδατα», δήλωσε στο CNN ο Δημήτρης Μανιάτης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων ναυτιλιακού κινδύνου Marisks, προσθέτοντας ότι «το σημερινό περιβάλλον είναι εξαιρετικά επικίνδυνο».

Οι ναυτιλιακές εταιρείες ανησυχούν για τις αμερικανικές κυρώσεις

Η έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το ποια διαδρομή πρέπει να ακολουθηθεί δυσχεραίνει τις προσπάθειες να επανέλθει η εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από τον πόλεμο. Όπως επισημαίνουν οι ναυτιλιακές εταιρείες, όσα ενδέχεται να συμφωνήθηκαν μεταξύ των ηγετών του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν αντικατοπτρίζονται στην πραγματικότητα που επικρατεί στη θάλασσα.

Οι αντικρουόμενες θαλάσσιες διαδρομές έχουν προκαλέσει σύγχυση στις ναυτιλιακές εταιρείες, αναγκάζοντάς τες να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τους κινδύνους της ναυσιπλοΐας στα επικίνδυνα αυτά ύδατα – με απειλές από θαλάσσιες νάρκες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και περιπολικά σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης – αλλά και τις περίπλοκες πολιτικές ισορροπίες που επικρατούν στα Στενά.

Εάν τα πλοία επιλέξουν τις διαδρομές που δεν περνούν από περιοχές υπό ιρανικό έλεγχο, κινδυνεύουν να δεχθούν επίθεση. Εάν, αντίθετα, συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις των Φρουρών της Επανάστασης και χρησιμοποιήσουν τη διαδρομή που ελέγχει το Ιράν, φοβούνται ότι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπα με δυτικές κυρώσεις, σε περίπτωση που η συμφωνία καταρρεύσει.

«Η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία θέλει να αποφύγει οποιαδήποτε συναλλαγή με το Ιράν, επειδή υπάρχει ο φόβος ότι στο μέλλον μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με αμερικανικές κυρώσεις», δήλωσε στο CNN ο Δημήτρης Μανιάτης της Marisks, προσθέτοντας ότι «όλοι είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στη σημερινή αμερικανική κυβέρνηση, καθώς στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι ακόμη και η καταβολή τελών διέλευσης στο ιρανικό καθεστώς θα μπορούσε να αποτελέσει λόγο επιβολής κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Το Ιράν αρχικά απαίτησε την καταβολή τέλους διέλευσης από τα πλοία, ωστόσο στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι δεν θα επιβάλει άμεσα τέτοια διόδια. Αντ' αυτού, σχεδιάζει να χρεώνει τέλη για ναυτιλιακές υπηρεσίες, καθώς και να θεσπίσει έναν νέο περιβαλλοντικό φόρο για τα πλοία, μια κίνηση που έχει προκαλέσει ανησυχία και ερωτήματα στους αραβικούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών που εξάγουν πετρέλαιο.

Μετά την επίθεση στο Ever Lovely, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) ανέστειλε μια συντονισμένη ανθρωπιστική επιχείρηση εκκένωσης, η οποία καθοδηγούσε περισσότερα από 500 εμπορικά πλοία, με πάνω από 11.000 ναυτικούς εγκλωβισμένους στον Περσικό Κόλπο, ώστε να εξέλθουν με ασφάλεια από την περιοχή, «μέχρι να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια για την κατάσταση», σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού.

Ειδικοί σε θέματα ναυτιλίας ανέφεραν ότι, μετά το περιστατικό, τουλάχιστον τέσσερα πλοία εγκατέλειψαν την πορεία τους και επέστρεψαν πίσω, αντί να συνεχίσουν τη διέλευσή τους μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου.

Για τα πλοία που επιλέγουν να ακολουθήσουν τη διαδρομή μέσω των χωρικών υδάτων του Ομάν, η οποία θεωρείται ότι ενέχει μικρότερο κίνδυνο επιβολής κυρώσεων, η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα πυκνή, με αποτέλεσμα τα πλοία να κινούνται σε πολύ μικρή απόσταση το ένα από το άλλο, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, τα ασφάλιστρα εκτοξεύθηκαν, με τους πλοιοκτήτες να καταβάλλουν πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια για κάθε δεξαμενόπλοιο πολύ μεγάλου μεγέθους (Very Large Crude Carrier – VLCC), προκειμένου να ασφαλιστούν έναντι του κινδύνου επιθέσεων.

Παρότι πλέον τέτοια περιστατικά σημειώνονται σπάνια, τα ασφάλιστρα εξακολουθούν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Για να μπορέσει ένα πλοίο να ασφαλιστεί για τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ, πρέπει να δηλώσει εκ των προτέρων ποια διαδρομή σκοπεύει να ακολουθήσει, δήλωσε στο CNN ο Μάθιου Ράιτ, επικεφαλής αναλυτής ναυλαγορών της εταιρείας Kpler, η οποία ειδικεύεται στην ανάλυση δεδομένων για τις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές και τις ροές εμπορευμάτων.

«Δεν έχουμε επιστρέψει στο σημείο μηδέν, όμως η κατάσταση δείχνει ξεκάθαρα ότι εξακολουθούμε να βρισκόμαστε εντός της περιόδου της 60ήμερης εκεχειρίας και όχι σε μια κατάσταση όπου υπάρχει απόλυτη εγγύηση ότι τα Στενά του Ορμούζ ακολουθούν μια σταθερή πορεία επαναλειτουργίας», δήλωσε ο Μάθιου Ράιτ.

Πρόσθεσε ότι «εάν οι διαφωνίες δεν επιλυθούν έως τα μέσα Αυγούστου, ενδέχεται να δούμε τις τρεις διαφορετικές θαλάσσιες διαδρομές να χρησιμοποιούνται με ακόμη πιο χαοτικό τρόπο και υπό συνθήκες που θα είναι λιγότερο ασφαλείς για τη ναυσιπλοΐα».

Παρά τη σύγχυση που επικρατεί, οι εταιρείες διαχείρισης ναυτιλιακού κινδύνου παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες, καθώς τα πλοία έχουν αρχίσει και πάλι να επιχειρούν το επικίνδυνο ταξίδι μέσω των Στενών, έπειτα από μήνες αβεβαιότητας. Ωστόσο, αυτό συνεπάγεται ότι οι πλοιοκτήτες και οι ναυτιλιακές εταιρείες καλούνται να προσαρμοστούν στη νέα πολιτική πραγματικότητα της περιοχής, επιλέγοντας ανάμεσα σε ανταγωνιστικές θαλάσσιες διαδρομές και αναλαμβάνοντας σημαντικά αυξημένο κόστος.

Την ίδια στιγμή, οι ίδιες εταιρείες προειδοποιούν ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική απόσταση ανάμεσα σε όσα συμφωνήθηκαν από τους ηγέτες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και σε όσα συμβαίνουν στην πράξη στα Στενά του Ορμούζ. Η αβεβαιότητα αυτή έχει ως αποτέλεσμα πολλοί πλοιοκτήτες να τηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας να διαπιστώσουν ότι θα υπάρξει μια παρατεταμένη περίοδος ασφαλών διελεύσεων, χωρίς περιστατικά, πριν επιτρέψουν στα πλοία τους να επιστρέψουν στα συγκεκριμένα δρομολόγια.

«Ξεκινάμε από ένα σημείο όπου υπάρχει πολύ μεγάλη δυσπιστία μεταξύ των δύο πλευρών, επομένως η συμφωνία αποτελεί ένα θετικό πρώτο βήμα», δήλωσε ο Ράιτ.

«Ωστόσο, είναι προφανές ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα ανάμεσα σε όσα δηλώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και σε όσα υποστηρίζει το Ιράν.» Και κατέληξε: «Βρισκόμαστε σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας και χάους.»