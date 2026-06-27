Πυρκαγιά στον Άγιος Βασίλειο Βοιωτίας - Μήνυμα του 112

Επιχειρούν 51 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή 'Αγιος Βασίλειος Βοιωτίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:00 και μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 51 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Επιπλέον στην περιοχή της πυρκαγιάς μεταβαίνει κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Φθιώτιδος για την διερεύνηση των αιτιών της. Σημειώνεται ότι όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Μήνυμα του 112

Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής 'Αγιος Βασίλειος Βοιωτίας, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών λόγω δασικής πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει:

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου Θήβας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 51 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ