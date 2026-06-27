Σχοινάς: Τη Δευτέρα το μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών μέσω ΑΑΔΕ

Εντός των επόμενων ημερών και τα 20 εκατ. ευρώ de minimis για το ρύζι, αναφέρει ο ΥΠΑΑΤ.

Με το μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών, που σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, μέσω της νέας δομής της ΑΑΔΕ, καθώς και με την καταβολή ενίσχυσης ύψους 20 εκατ. ευρώ στους ρυζοπαραγωγούς μέσω de minimis τη Δευτέρα ή την Τρίτη, ανοίγει ο κύκλος των πληρωμών προς τους παραγωγούς, όπως ανέφερε ο ίδιος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

«Το μεγάλο πακέτο πληρωμών θα γίνει τη Δευτέρα. Πιστεύω ότι θα εκπλήξουμε θετικά με το ποσό της Δευτέρας», δήλωσε ο υπουργός, διευκρινίζοντας ότι «θα δώσουμε αυτό το ποσό μέσα από το νέο σύστημα, όχι μέσω του παλιού ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέσω αυτής της νέας δομής που φτιάχνουμε τώρα με υπομονή, με επιμονή, δηλαδή την ΑΑΔΕ».

Αναφερόμενος στην ενίσχυση των ρυζοπαραγωγών, ο κ. Σχοινάς είπε: «Δευτέρα ή Τρίτη θα πληρώσουμε 20 εκατομμύρια ενίσχυση για το ρύζι μέσω de minimis. Είναι αποτέλεσμα της ζημιάς που πάθανε τα τελευταία χρόνια. Στο βάθος υπάρχει μια πιο ριζική λύση που είναι να εντάξουμε όλον αυτόν τον ορίζοντα σε ένα μεγάλο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης, όπως έκαναν οι Ισπανοί στη Βαλένθια.»

Για τη μεταρρύθμιση του συστήματος πληρωμών επισήμανε ότι «οι έλεγχοι θα συνεχιστούν γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να βεβαιώσουμε τους πραγματικούς δικαιούχους ότι δεν θα χάσουν λεφτά». Όπως είπε, «οι πραγματικοί δικαιούχοι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από αυτή τη μεταρρύθμιση», ενώ πρόσθεσε ότι «για πρώτη φορά πιστεύω ότι όλοι οι αγρότες θα ξέρουν τι παίρνουν και πότε το παίρνουν και αυτοί που δεν παίρνουν θα ξέρουν τι πρέπει να διορθώσουν για να το πάρουν».

Για το πρόγραμμα αντιμετώπισης του λαγοκέφαλου, ο υπουργός τόνισε ότι η αποζημίωση θα ανέρχεται σε «5,33 ευρώ το κιλό. Καθαρή τιμή μόνο για τους ψαράδες που σηκώνουν αυτά τα ξενικά είδη. Αν χρειαστεί να το επεκτείνουμε και στην υπόλοιπη χώρα, θα το κάνουμε σε συνεργασία και με το υπουργείο Περιβάλλοντος. Οι ψαράδες θα πιάνουν και οι περιφέρειες θα κάνουν τα επόμενα βήματα και εμείς θα πληρώνουμε».

Τέλος, ερωτηθείς για τις επόμενες εθνικές εκλογές, ο κ. Σχοινάς εκτίμησε ότι «οι εκλογές πιστεύω ότι θα γίνουν την άνοιξη. Είναι μια προσωπική μου εκτίμηση», ενώ πρόσθεσε ότι «όταν ο Έλληνας φθάσει πάνω από τη κάλπη θα αποφασίσει με ένα κριτήριο "ποιος μπορεί να κρατήσει το πηδάλιο σε έναν δύσκολο κόσμο". Και η απάντηση είναι προφανής "ο Κυριάκος και η ΝΔ"».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ