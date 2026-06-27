Κοντογεώργης: Μέτρο σύγκρισης για εμάς είναι η προσδοκία των Ελλήνων για μια καλύτερη πατρίδα, όχι η περίοδος Τσίπρα

Για μας βασικός «αντίπαλος» είναι οι προκλήσεις που έχουμε, και από έκτακτα ζητήματα αλλά και εκείνα που απασχολούν τους πολίτες στην καθημερινότητά τους, αναφέρει ο υφυπ. παρά τω πρωθυπουργώ.

«Για μας βασικός ‘αντίπαλος' είναι οι προκλήσεις που έχουμε, και από έκτακτα ζητήματα αλλά και εκείνα που απασχολούν τους πολίτες στην καθημερινότητά τους»: αυτό τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤnews ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ενώ επανέλαβε ότι «η κυβέρνηση ούτε επιλέγει ούτε μπορεί να χτίσει αντίπαλο»

Ειδικότερα όμως για την επιστροφή στην κεντρική πολιτική σκηνή του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα είπε πως «δεν είναι μια θετική εξέλιξη για τη χώρα με βάση το κυβερνητικό παρελθόν (του), το πώς χειρίσθηκε την περίοδο διακυβέρνησης, αλλά και τι λέει για το μέλλον».

Φαίνεται, συνέχισε, «ο κ. Τσίπρας να μπαίνει σε μια διαδικασία κανονικοποίησής του», πλην όμως, διακρίνει στις δημόσιες τοποθετήσεις του και μια έπαρση «σε συμβολικό και υφολογικό επίπεδο. Είπε ότι μέσα σε λίγες ημέρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγες εβδομάδες (θα γίνει) κυβέρνηση». Αλλά, προσέθεσε, «αυτή η έπαρση δεν συνοδεύεται από μια τεκμηριωμένη παράθεση επιχειρημάτων και προτάσεων σε σχέση με το μέλλον», σχολίασε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και συμπλήρωσε:

«Τι λέει ο κ. Τσίπρας και οι συν αυτώ; Δεν ήξερα καλά στην πρώτη φορά αριστερά, τώρα ξέρω καλύτερα και θα τα κάνω διαφορετικά».

Ειδικώς για την οικονομία «λέει τα ίδια. Τίποτε δεν λέει πώς θα παράγεται ανάπτυξη στη χώρα. Αναγνώρισε ότι η οικονομία υπεραποδίδει. Κάποιος το έχει κάνει αυτό...». Συν τοις άλλοις, «θα έχει και 6 δισεκ. που δεν υπάρχουν για να τα διανείμει με κάποιο καλύτερο τρόπο».

Σύμφωνα με τον Θ. Κοντογεώργη, ο Α. Τσίπρας «έρχεται με τα ίδια εργαλεία - στο πλαίσιο μιας εξαπάτησης ή πιο κομψά μιας προχειρότητας;, μιας επιπολαιότητας; - να υποσχεθεί πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν».

Συμπερασματικά, «αυτό δείχνει ότι τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει και ο πολιτικός δυισμός που πάντα έκρυβε ο κ. Τσίπρας είναι εδώ και θα είναι παρών». Εξ άλλου, «λέει πώς τώρα θα φτιάξει πρόγραμμα -κι αυτό είναι λίγο περίεργο έχοντας μια εμπειρία».

Και, «παρόλο που λέμε ότι οι Έλληνες έχουν ασθενή μνήμη, μπορούν να κρίνουν ποιες είναι οι προτεραιότητες και ποιοι μπορούν να εξασφαλίσουν μια καλύτερη προοπτική. Έχουν μπουχτίσει από ψέματα και από ακραίες καταστάσεις το προηγούμενο διάστημα και σε καμιά περίπτωση δεν θα επιλέξουν επιστροφή στο παρελθόν».

Η μόνη επιλογή για την κυβέρνηση είναι, όπως εξήγησε ο υφυπουργός, «με τα καλά μας και με τα στραβά μας να διαχειριζόμαστε μια κατάσταση, να βελτιώνουμε τους τομείς που έχουν μείνει πίσω, αλλάζοντας όσα πρέπει να αλλάξουν».

Ενώ επεσήμανε, «σε καμιά περίπτωση δεν θα μπούμε σε μια παρελθοντολογία και σε μάχες του χθες γιατί εμάς μας ενδιαφέρει το μέλλον και πώς θα διαμορφώσουμε μια καλύτερη προοπτική».

Στον πυρήνα δε, των επιχειρημάτων του, ο Θ. Κοντογεώργης δήλωσε: «Δεν συγκρινόμαστε με τον κύριο Τσίπρα, η σύγκριση είναι με τον στόχο και την προσδοκία που πρέπει να έχουν οι Έλληνες για μια καλύτερη πατρίδα. Προφανώς έχουν να γίνουν πολλά βήματα, βλέπετε όμως ότι αυτά τα τρία χρόνια μετά το 2023 αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, η χώρα μας έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα και προφανώς πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο ακόμη και με νέα αφετηρία. Μας ενδιαφέρει να συνεχίσει ο μετασχηματισμός που ξεκίνησε το 2019 - 2020, μετά την ανασφάλεια που υπήρξε στην πατρίδα μας, μετά το γεγονός ότι πολλοί δεν ήξεραν τι θα τους ξημερώσει».

Στην πορεία της συνέντευξης ερωτηθείς για τον πρωθυπουργό, και αφού διευκρίνισε ότι «δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο σε καμία περίπτωση», είπε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «τον ενδιαφέρει πάντοτε η επαφή με την κοινωνία, δεν την φοβάται. Ακόμη κι αν ακούσει κάτι αρνητικό - που είναι πολύ λογικό, δεν συμφωνούν όλοι - το ενσωματώνει σε μια απαραίτητη εμπειρία που πρέπει να έχει ένας πρωθυπουργός».

Επίσης, «όλοι (σ.σ. από τη ΝΔ) ιδρώνουν τη φανέλα, εγώ με άλλα στελέχη της κυβέρνησης βρεθήκαμε τις τελευταίες ημέρες στην Πελοπόννησο, ήμουν στη Δημητσάνα για να συζητήσουμε για την ορεινότητα». Και, εν κατακλείδι, «αυτό που μας ενδιαφέρει είναι σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας να αισθάνεται κάθε πολίτης μεγαλύτερη ασφάλεια στην πράξη».

Οι επισκέψεις κυβερνητικών κλιμακίων σε όλη τη χώρα συνδέονται «με παράδοση κυβερνητικού έργου», ενώ ειδικά για τις επισκέψεις στην Πελοπόννησο απέρριψε τη φημολογία ότι γίνονται ως αντίπραξη στα πολιτικά σχέδια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. «Ο κ. Σαμαράς εκλέγεται στη Μεσσηνία όπου έχουν γίνει πολλά από την κυβέρνηση, προχθές υπεγράφη η σύμβαση για την παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας, που είναι διεθνής προορισμός», παρατήρησε εισαγωγικά και σημείωσε στο δια ταύτα:

«Για τον κύριο Σαμαρά ό,τι ήταν να διατυπωθεί, έχει ειπωθεί και στο ανώτερο επίπεδο από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Όλα τα μέλη της κυβέρνησης έχουν εκφράσει τη σκέψη τους σε σχέση με την πιθανολογούμενη απόφαση του κ. Σαμαρά». Εν τέλει, «αν και εφόσον προκύψει αυτή η πρωτοβουλία, θα είμαστε εδώ να την συζητήσουμε».

'Άλλο θέμα της συνέντευξης ήταν ο εκλογικός νόμος της τοπικής αυτοδιοίκησης: «Στη βουλή ήρθε μια σημαντική μεταρρύθμιση που αλλάζει το χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης». Μια μεταρρύθμιση που «έχει να κάνει με τη διακυβέρνηση γιατί έχει παρατηρηθεί ότι στον 2ο γύρο η συμμετοχή είναι πάρα πολύ χαμηλή και συν τω χρόνω βαίνει μειούμενη». Σχολίασε δε, ότι «και στον δήμο Αθηναίων και σε άλλες περιοχές η χαμηλή συμμετοχή ήταν αυτή που έφερε κάποια αποτελέσματα».

Όμως, για την κυβέρνηση «το βασικότερο είναι οι αρμοδιότητες των δήμων», παρατήρησε, με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι «έχουν αυξηθεί οι πόροι στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση». Αναδεικνύοντας ακόμη τη σημασία της συνεργασίας κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης στις προτεραιότητες κάθε περιοχής, έστειλε και το εξής μήνυμα:

«Δεν πρέπει να γυρίσουμε σε διαιρετικές ρητορικές του παρελθόντος που κάποιοι έχουν δείξει μεγάλη εμπειρία, μεγάλη κλίση και ταλέντο σε αυτό. Να κοιτάξουμε με ομόνοια να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας ό,τι κι αν αποφασίσει ο ελληνικός λαός το 2027».

Με αφορμή, τέλος, ότι βαίνουμε προς την καρδιά της αντιπυρικής περιόδου, ο υφυπουργός υπογράμμισε τη σημασία του αυτόνομου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με την ταυτόχρονη αναφορά ότι κάθε χρόνο ενισχύονται με μέσα οι αρμόδιοι φορείς, ενώ και ο συντονισμός μεταξύ Πυροσβεστικής και τοπικής αυτοδιοίκησης είναι καλύτερος, στην αυτοδιοίκηση, μάλιστα, «έχουμε διαθέσει τους απαραίτητους πόρους». Εν κατακλείδι, «έχει γίνει μια καλή προετοιμασία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ