Τζιτζικώστας: Εγκαινίασε τη σιδηροδρομική σύνδεση Πράγας – Βερολίνου - Κοπεγχάγης

Οι υποδομές και μεταφορές θα έχουν τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση που είχαν ποτέ με 51,5 δισ. ευρώ, τόνισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού.

Επίσημη διήμερη επίσκεψη στο Βερολίνο πραγματοποίησε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, με αφορμή τα εγκαίνια της σιδηροδρομικής σύνδεσης Πράγας – Βερολίνου – Κοπεγχάγης.

Ο κ. Τζιτζικώστας συναντήθηκε με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Μεταφορών της Γερμανίας Patrick Schnieder, με τον οποίο συζήτησαν ζητήματα που αφορούν στις υποδομές και τις μεταφορές, στην επιτάχυνση των διαδικασιών σχεδιασμού και αδειοδότησης, στη στρατιωτική κινητικότητα, αλλά και στον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Επίσης, συζητήθηκαν οι πολιτικές που ήδη έχει ανακοινώσει ο Επίτροπος σχετικά με την αυτοκινητοβιομηχανία και τα δικαιώματα των επιβατών, όπως και οι βασικές προτεραιότητες της νέας πολιτικής για τις αεροπορικές μεταφορές.

Οι κ.κ. Τζιτζικώστας και Schnieder μετέβησαν στη συνέχεια στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Βερολίνου, όπου εγκαινίασαν τη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει Πράγα – Βερολίνο - Κοπεγχάγη, η οποία αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τους σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη. Συνδέοντας τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε μικρότερους χρόνους διαδρομής, η νέα αυτή σιδηροδρομική σύνδεση υψηλής ταχύτητας θα ενισχύσει τις διασυνοριακές μετακινήσεις.

Σε δηλώσεις του ο Επίτροπος υπογράμμισε: «Αυτή είναι μια ιστορική ημέρα για τους σιδηροδρόμους της Ευρώπης. Ολοκληρώσαμε ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας, για την ολοκλήρωση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και για την απρόσκοπτη σύνδεση τριών από τις μεγαλύτερες πρωτεύουσες της ΕΕ. Αυτή η στρατηγική σύνδεση μεταξύ Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης αποτελεί ισχυρή απόδειξη της αξίας της διασυνοριακής συνεργασίας και της επιτυχίας του κοινού ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών μας. Θα καταστήσει τα διασυνοριακά ταξίδια ταχύτερα, ευκολότερα και ελκυστικότερα, μειώνοντας σημαντικά τη διαδρομή και τον χρόνο ταξιδιού για τους επιβάτες. Μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση σε σιδηρόδρομο υψηλής ταχύτητας, ο χρόνος ταξιδιού από την Κοπεγχάγη στο Βερολίνο θα μειωθεί σε 4 ώρες, και το ταξίδι από το Βερολίνο στην Πράγα θα διαρκεί μόνο 2 ώρες. Πρόκειται για μια στρατηγική σύνδεση, στην οποία επένδυσε η ΕΕ, για μια κρίσιμη σύνδεση, η οποία αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο του στόχου μας να καταστεί ο σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας η ραχοκοκαλιά των βιώσιμων ταξιδιών, για μια ανταγωνιστική και ασφαλή Ευρώπη, ενώνοντας τους Ευρωπαίους, ενισχύοντας την οικονομία μας, αλλά και την ηγετική θέση μας στον παγκόσμιο αγώνα δρόμου για βιώσιμες μεταφορές».

Στην ομιλία του ο Επίτροπος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις νέες συνδέσεις που σχεδιάζονται στην Κεντρική Ευρώπη (Δρέσδη – Πράγα κτλ.), με βάση τη νέα σιδηροδρομική γραμμή, στον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ, όπου οι υποδομές και μεταφορές θα έχουν τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση που είχαν ποτέ με 51,5 δισεκατομμύρια ευρώ και στις πολιτικές που ολοκλήρωσε και όσες ολοκληρώνει το επόμενο διάστημα ως αρμόδιος Επίτροπος για τις υποδομές, τις μεταφορές και τον τουρισμό.

«Οι διασυνοριακές σιδηροδρομικές συνδέσεις και οι επενδύσεις σε υποδομές που τις καθιστούν δυνατές, ενσαρκώνουν την ίδια την ουσία της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών. Αντικατοπτρίζουν την ουσία του ίδιου του σχεδίου της ΕΕ. Αφορούν στη σύνδεση ανθρώπων, περιφερειών και οικονομιών. Αφορούν στην ανταγωνιστικότητα, τον εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα. Πρόκειται για τη μετατροπή του ευρωπαϊκού οράματος σε απτή πραγματικότητα. Και αποδεικνύουν ότι όταν η Ευρώπη επενδύει μαζί, η Ευρώπη πετυχαίνει μαζί», υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας επισκέφθηκε επίσης το Γερμανικό Κοινοβούλιο όπου είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τα μέλη των Επιτροπών Μεταφορών και Τουρισμού της Bundestag, για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει στην Κομισιόν για τους δυο τομείς ευθύνης του και τις πολιτικές που ήδη υιοθετήθηκαν, αλλά και τον σχεδιασμό για όσες έπονται, με στόχο μια πιο ανταγωνιστική και καλύτερα συνδεδεμένη Ευρώπη.

«Στη συζήτησή μας στην Ομοσπονδιακή Βουλή της Γερμανίας αναδείχθηκαν ζητήματα που βρίσκονται στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας: η ενίσχυση των σιδηροδρομικών και διασυνοριακών υποδομών, η απλούστευση των διαδικασιών για πολίτες και επιχειρήσεις, η ψηφιοποίηση των μεταφορών και η στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Μέσα από τον ανοιχτό διάλογο και τη στενή συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια, διαμορφώνουμε πολιτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών και ενισχύουν τον ρόλο της Ευρώπης σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

Στη συνάντηση με τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών συζητήθηκαν μεταξύ άλλων η επέκταση και η ανανέωση του σιδηροδρομικού δικτύου της Γερμανίας, καθώς και η επιτάχυνση των διαδικασιών σχεδιασμού και έγκρισης για έργα μεταφορών. Με την Επιτροπή Τουρισμού, ο Επίτροπος συζήτησε για τα δικαιώματα των επιβατών, την ανάπτυξη βιώσιμων και ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή προορισμών και την έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του ο κ. Τζιτζικώστας είχε συναντήσεις με τουριστικούς φορείς της Γερμανίας και συμμετείχε στην τελική εκδήλωση της εκστρατείας της ΕΕ #LassReden, η οποία συγκεντρώνει και προωθεί τις απόψεις και τις προοπτικές των νέων για την ΕΕ.

«Είχα τη χαρά να συζητήσω με νέους και να τους ενημερώσω για τις πολιτικές που εφαρμόζουμε στις υποδομές και τις μεταφορές στην ΕΕ, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής καμπάνιας #LassReden της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συμμετοχή των νέων στη δημόσια συζήτηση δεν είναι απλώς σημαντική. Είναι απαραίτητη, καθώς η φωνή τους πρέπει να ακούγεται και να λαμβάνεται υπόψη στις αποφάσεις που επηρεάζουν το μέλλον τους και το μέλλον της Ευρώπης», τόνισε ο Επίτροπος.