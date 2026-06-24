Ειδήσεις | Ελλάδα

Τέλος η απεργία πείνας για τα Προσφυγικά

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τέλος η απεργία πείνας για τα Προσφυγικά
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Τη λήξη της απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χαντζή μετά από 140 ημέρες ανακοίνωσε η κοινότητα των Προσφυγικών Αλέξάνδρας.

Τη λήξη της απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χαντζή μετά από 140 ημέρες ανακοίνωσε η κοινότητα των Προσφυγικών Αλέξάνδρας.

«Ο αγώνας συνεχίζεται με άλλα μέσα» ανέφερε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια κινητοποιήσης στο Σύνταγμα, γνωστοποιώντας ότι και η Suzon Doppagne σταματά την απεργία πείνας.

«Θεωρούμε νικηφόρο τον αγώνα, ως ένα κύμα αντίστασης από τα κάτω που κατάφερε να συγκροτήσει ένα πλατύ και διευρυμένο μέτωπο απέναντι στη θανατοπολιτική» ανέφερε η κοινότητα των Προσφυγικών.

Είχε προηγηθεί ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων το οποίο καλεί σε διακοπή υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης από την πλευρά της Περιφέρειας Αττικής και σε αναστολή της απεργίας πείνας από την πλευρά της κοινότητας των Προσφυγικών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ποιος είναι ο «νούμερο 1» franchisee της ΑΒ Βασιλόπουλος με ένα δίκτυο 40 καταστημάτων

Η ΑΑΔΕ βάζει τέλος στο «εμπόριο» αποδείξεων στα βενζινάδικα - Πώς θα γίνει το μπλόκο

Οι μεγαλύτερες μεταγραφές του 21ου αιώνα στο NBA

tags:
Περιφέρεια Αττικής
Αθήνα
Δήμος Αθηναίων
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider