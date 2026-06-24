Τέλος η απεργία πείνας για τα Προσφυγικά

Τη λήξη της απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χαντζή μετά από 140 ημέρες ανακοίνωσε η κοινότητα των Προσφυγικών Αλέξάνδρας.

Τη λήξη της απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χαντζή μετά από 140 ημέρες ανακοίνωσε η κοινότητα των Προσφυγικών Αλέξάνδρας.

«Ο αγώνας συνεχίζεται με άλλα μέσα» ανέφερε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια κινητοποιήσης στο Σύνταγμα, γνωστοποιώντας ότι και η Suzon Doppagne σταματά την απεργία πείνας.

«Θεωρούμε νικηφόρο τον αγώνα, ως ένα κύμα αντίστασης από τα κάτω που κατάφερε να συγκροτήσει ένα πλατύ και διευρυμένο μέτωπο απέναντι στη θανατοπολιτική» ανέφερε η κοινότητα των Προσφυγικών.

Είχε προηγηθεί ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων το οποίο καλεί σε διακοπή υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης από την πλευρά της Περιφέρειας Αττικής και σε αναστολή της απεργίας πείνας από την πλευρά της κοινότητας των Προσφυγικών.