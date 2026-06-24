Συρία: Ξεκίνησε η δίκη μέλους της οικογένειας Άσαντ για εγκλήματα πολέμου

Ξεκίνησε σήμερα η δίκη του Ουάσιμ αλ Άσαντ, ξαδέλφου του πρώην προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ, στο Δικαστικό Μέγαρο στη Δαμασκό, στην πρώτη δικαστική υπόθεση κατά μέλους της οικογένειας Άσαντ μετά την πτώση του καθεστώτος.

Ξεκίνησε σήμερα η δίκη του Ουάσιμ αλ Άσαντ, ξαδέλφου του πρώην προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ, στο Δικαστικό Μέγαρο στη Δαμασκό, στην πρώτη δικαστική υπόθεση κατά μέλους της οικογένειας Άσαντ μετά την πτώση του καθεστώτος.

Ο Ουάσιμ αλ Άσαντ αντιμετωπίζει κατηγορίες για συγκρότηση ένοπλων ομάδων, διακίνηση ναρκωτικών, απαγωγές και εκβιασμούς. Δικηγόροι και παρατηρητές στη Συρία θεωρούν τη δίκη εξαιρετικά σημαντική.

Νομικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στη Συρία εναντίον αξιωματούχων της πρώην κυβέρνησης Άσαντ. Δίκες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εκδικάζονται ερήμην, εναντίον Σύρων πρώην αξιωματούχων --ορισμένοι κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου-- ξεκίνησαν τον Απρίλιο.

Οι νέες ισλαμιστικές αρχές έχουν υποσχεθεί να αποδοθεί δικαιοσύνη για την καταστολή των διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας που ξεκίνησαν το 2011.

Γεννηθείς το 1980, ο Ουάσιμ εμφανίστηκε στο εδώλιο του κατηγορουμένου, με ξυρισμένο κεφάλι και εμφανώς πιο αδύνατος, καθώς ο δικαστής διάβαζε το κατηγορητήριο σχετικά με τη συγκρότηση δύο ένοπλων ομάδων που τελούσαν υπό την ηγεσία του στις αρχές του 2011.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Ουάσιμ αλ Άσαντ ήταν υπεύθυνος για την παροχή «όπλων, πυρομαχικών, χρηματοδότησης και υλικοτεχνικής υποστήριξης» σε αυτές τις δύο ομάδες, οι οποίες συμμετείχαν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ανατολική Γούτα, ένα προπύργιο των αντιπολιτευόμενων οργανώσεων κοντά στη Δαμασκό μέχρι το 2018, «σκοτώνοντας μεγάλο αριθμό αμάχων». Οι κατηγορίες εναντίον του αφορούν «εγκλήματα πολέμου» και «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», δήλωσε ο δικαστής, καθώς η κρατική τηλεόραση μετέδωσε μέρος της ακρόασης.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν επίσης «υποκίνηση σε δολοφονία και βία μέσω δημόσιων δηλώσεων και δημοσιεύσεων εναντίον αντιπάλων, λαθρεμπόριο και διακίνηση ναρκωτικών στη Συρία και στο εξωτερικό, και εκμετάλλευση των δεσμών του με την οικογένεια Άσαντ για σκοπούς λεηλασίας και εκβιασμού», πρόσθεσε ο δικαστής.

Για χρόνια, ο Ουάσιμ αλ Άσαντ θεωρούνταν κεντρική φιγούρα στα εγκληματικά και παραστρατιωτικά δίκτυα του συριακού καθεστώτος. Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη βίαιη καταστολή της αντιπολίτευσης και - σύμφωνα με διεθνείς ερευνητές - εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο ισχυρούς εγκεφάλους πίσω από το παγκόσμιο εμπόριο ναρκωτικών Captagon αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που οδήγησε τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να του επιβάλλουν αυστηρές κυρώσεις.

Ο Σύρος δικηγόρος Τάρεκ Αμπντουλάχ δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa) ότι η παρουσία εκπροσώπων οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων παρατηρητών στη δίκη καταδεικνύει τον δημόσιο και νομικό χαρακτήρα της διαδικασίας. Ωστόσο, σημείωσε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης διέταξε την αναστολή της ζωντανής μετάδοσης της δίκης, κατόπιν αιτήματος μαρτύρων και για να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τις δύο εν λόγω ομάδες, ισχυριζόμενος ότι ο ρόλος του περιοριζόταν στο να ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ τους.

Το συριακό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε στις 21 Ιουνίου 2025 ότι ο Ουάσιμ αλ Άσαντ συνελήφθη κατά τη διάρκεια μιας προσεκτικά σχεδιασμένης επιχείρησης ασφαλείας, όπως τη χαρακτήρισε, σε μια περιοχή μεταξύ των επαρχιών Χομς και Ταρτούς.

Στα χρόνια που προηγήθηκαν της πτώσης του Άσαντ, ο Ουάσιμ, ο οποίος παρουσιαζόταν ως «εκτελωνιστής», δημοσίευσε βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τον έδειχναν να οδηγεί πολυτελή αυτοκίνητα, ορισμένες φορές να φορά στρατιωτικές στολές, να είναι οπλισμένος και να πυροβολεί, περιτριγυρισμένος από ένοπλους άνδρες τους οποίους παρότρυνε να πολεμούν στο πλευρό του πρώην ηγέτη.

Η δίκη του Μπασάρ αλ-Άσαντ και προσώπων του περιβάλλοντός του ξεκίνησε στα τέλη Απριλίου, με μόνο έναν κατηγορούμενο παρόντα: τον Ατέφ Ναζίμπ, άλλο ξάδερφο του εκδιωχθέντος προέδρου, πρώην επικεφαλής πολιτικής ασφάλειας στη Νταράα (νότια Συρία), το λίκνο της εξέγερσης.

Ο τελευταίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για εγκλήματα κατά του συριακού λαού, συμπεριλαμβανομένων «συστηματικών μαζικών δολοφονιών» και αυθαίρετων συλλήψεων.

Η δίκη του πρώην Μουφτή Αχμάντ Χασούν, ο οποίος συνελήφθη τον Μάρτιο του 2025, έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει αύριο Πέμπτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ