Γερμανία: Πρόταση για αυστηρότερους κανόνες στα social media για ανήλικους

Η επιτροπή, η οποία διερεύνησε το θέμα επί εννέα μήνες, προτείνει δύο εναλλακτικά μοντέλα: είτε εισαγωγή ελάχιστης ηλικίας 13 ετών για προσωπικούς λογαριασμούς.

Αυστηρότερους κανόνες για την προστασία των παιδιών και των νέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - με όριο ηλικίας τα 13 έτη ή περιορισμούς με ατομικές λειτουργίες αναλόγως του κινδύνου - εισηγείται η επιτροπή εμπειρογνωμόνων που όρισε το ομοσπονδιακό υπουργείο Παιδείας. Οι προτάσεις ωστόσο απέχουν από τις πολιτικές θέσεις που έχουν διατυπώσει οι συγκυβερνώντες Χριστιανοδημοκράτες (CDU) και Σοσιαλδημοκράτες (SPD), για ακόμη πιο περιοριστικά μέτρα.

Η επιτροπή, η οποία διερεύνησε το θέμα επί εννέα μήνες, προτείνει δύο εναλλακτικά μοντέλα: είτε εισαγωγή ελάχιστης ηλικίας 13 ετών για προσωπικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε περιορισμούς σε ατομικές λειτουργίες, αναλόγως του κινδύνου.

Η ομοσπονδιακή υπουργός Παιδείας Κάριν Πριν (CDU) εξέφρασε ήδη την αντίθεσή της υποστηρίζοντας την επιβολή ορίου ηλικίας 13 ετών για όλους τους χρήστες TikTok, Facebook και Instagram, ενώ το SPD έχει ζητήσει το όριο να τεθεί στα 16 έτη και το CDU στα 14. Η κυρία Πριν περιέγραψε την εισήγηση της επιτροπής περί νόμιμου ορίου ηλικίας στα 13 έτη ως «τοποθέτηση στον σωστό δρόμο προς τα εμπρός» και τόνισε: «Για παιδιά κάτω των 13 ετών, θα πρέπει να ισχύει η νομική απαίτηση για άδεια, επιτρέποντας μόνο αποδεδειγμένα φιλικές προς τα παιδιά και χαμηλού κινδύνου προσφορές. Αυτό σημαίνει ότι οι γονείς μπορούν στη συνέχεια να αποφασίσουν οι ίδιοι εάν τα παιδιά τους έχουν πρόσβαση σε ορισμένες διαδικτυακές υπηρεσίες, π.χ. πλατφόρμες εκπαίδευσης», δήλωσε.

Από την πλευρά των εμπειρογνωμόνων, ο συμπρόεδρος της επιτροπής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κιέλου Όλαφ Κέλερ τόνισε ότι «δεν είναι τα παιδιά που πρέπει να προσαρμοστούν στον ψηφιακό κόσμο, αλλά ο ψηφιακός κόσμος στα παιδιά» και υποστήριξε ότι «ο αποκλεισμός των παιδιών και των νέων από αυτόν τον ψηφιακό κόσμο δεν αποτελεί προστασία». Σε αυτό το πνεύμα και η υπουργός Παιδείας ζήτησε τη λήψη μέτρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εγγύηση για την «ασφάλεια από τον σχεδιασμό» από τους ίδιους τους παρόχους. «Αυτό σημαίνει: τέλος στους εθιστικούς αλγόριθμους και στα λεγόμενα "σκοτεινά μοτίβα»" για τα παιδιά. Αυτά είναι ψηφιακά κόλπα που έχουν σχεδιαστεί για να κατευθύνουν τους χρήστες προς ορισμένες συμπεριφορές ή να τους κρατούν σε πλατφόρμες για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα», τόνισε.

Στις προτάσεις της επιτροπής περιλαμβάνεται και η εισήγηση για σε εθνικό επίπεδο απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στο σχολείο -κατά τη διάρκεια τόσο των μαθημάτων όσο και των διαλειμμάτων και των εξωσχολικών δραστηριοτήτων - έως και την 7η τάξη (Β' Γυμνασίου). Από την 8η τάξη τα σχολεία θα πρέπει να αναπτύσσουν δεσμευτικές πολιτικές χρήσης, με τη συμμετοχή και των μαθητών. Η επιτροπή προτείνει ακόμη την υποχρεωτική εισαγωγή της διδασκαλίας του προγράμματος «AI Seahorse» (Ιππόκαμπος Τεχνητής Νοημοσύνης) ήδη στο Δημοτικό, για την καλύτερη προστασία των παιδιών από τους ψηφιακούς κινδύνου, αλλά και τη λειτουργία ενός «εθνικού διαδικτυακού αστυνομικού τμήματος» για παιδιά, στο οποίο οι ανήλικοι θα μπορούν να αναφέρουν πιο εύκολα εγκλήματα. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι μυστικοί ερευνητές, οι οποίοι θα παρουσιάζονται στο διαδίκτυο ως ανήλικοι, με στόχο να ανακαλύπτουν σεξουαλικά αδικήματα ή κυβερνοεπιθέσεις.

Η επιτροπή επισημαίνει ότι στη Γερμανία ένα εκατομμύριο παιδιά και νέοι χρησιμοποιούν με προβληματικό τρόπο διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το Instagram και το TikTok, ενώ 300.000 επιδεικνύουν συμπεριφορά εθισμού και τονίζουν ότι «οι διαρθρωτικοί κίνδυνοι δεν πρέπει να ανατίθενται προς τα κάτω στα παιδιά ή στους γονείς, αλλά, αντιθέτως, να τους αναλαμβάνουν οι ίδιες οι πλατφόρμες και οι πάροχοί τους».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ