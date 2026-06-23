Πεζεσκιάν: «Το Ιράν δεν διαπραγματεύεται τους βαλλιστικούς πυραύλους του»

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν ανέφερε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν «δύο μέτρα και δύο σταθμά» σε ό,τι αφορά τους βαλλιστικούς πυραύλους της Τεχεράνης

Οι ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης που υπέγραψε η Τεχεράνη με τις ΗΠΑ και «δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ», διαμήνυε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Ισλαμαμπάντ με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ.

Το Ιράν δεν θα διαπραγματευτεί ποτέ, με καμία χώρα, τις αμυντικές δυνατότητές του και πιστεύει σθεναρά ότι η περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα από ειλικρινείς συνομιλίες και συνεργασία, πρόσθεσε ο Πεζεσκιάν.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν ανέφερε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν «δύο μέτρα και δύο σταθμά» σε ό,τι αφορά τους βαλλιστικούς πυραύλους της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν έχει τα ίδια δικαιώματα με τις άλλες χώρες να κατέχει τέτοιου είδους όπλα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Σαρίφ είπε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στους βαλλιστικούς πυραύλους στο μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ επειδή το θέμα αυτό ουδέποτε τέθηκε στο τραπέζι των συνομιλιών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ