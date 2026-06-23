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«Βόμβα» στο NBA - Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ

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«Βόμβα» στο NBA - Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ
Γιάννης Αντετοκούνμπο / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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Αποχωρεί από τους Μιλγουόκι Μπακς μετά από 13 χρόνια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και μετακινείται στους Μαϊάμι Χιτ σε ένα από τα μεγαλύτερα «μπαμ» στην ιστορία του NBA.

Αποχωρεί από τους Μιλγουόκι Μπακς μετά από 13 χρόνια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και μετακινείται στους Μαϊάμι Χιτ σε ένα από τα μεγαλύτερα «μπαμ» στην ιστορία του NBA. Ο Giannis μετρούσε 24.1 πόντους, 9.9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ ανά ματς στην παραμονή του στα «Ελάφια». Έγραψε ιστορία με το πρωτάθλημα του 2021 και φεύγει στην κορυφή όλων των κατηγοριών για την ομάδα: πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, ματς, λεπτά συμμετοχής, μπλοκ, βολές, εύστοχα σουτ, τριπλ νταμπλ και 2ος στα κλεψίματα.

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tags:
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Μπάσκετ
NBA
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