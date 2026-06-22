Λίβανος: Το εκτιμώμενο κόστος των ζημιών από τον πόλεμο ανέρχεται σε 1,38 δισ. δολάρια

Ο Λίβανος, που πλήττεται από τις αρχές Μαρτίου από τη νέα σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, έχει υποστεί ζημιές των οποίων το κόστος εκτιμάται σε περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Ο Λίβανος, που πλήττεται από τις αρχές Μαρτίου από τη νέα σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, έχει υποστεί ζημιές των οποίων το κόστος εκτιμάται σε περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο δολάρια, με 11.095 κτίρια να έχουν καταστραφεί στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με μελέτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με αξιολόγηση που βασίζεται σε σύγκριση δορυφορικών εικόνων από τα τέλη Απριλίου και τον Οκτώβριο του 2025, το εκτιμώμενο κόστος υπολογίζεται σε 1,38 δισεκ. δολάρια (1,2 δισεκ. ευρώ), σύμφωνα με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και το Εθνικό Συμβούλιο Επιστημονικής Έρευνας (CNRS) που συνδέεται με την κυβέρνηση του Λιβάνου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ