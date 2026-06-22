Ειδήσεις | Διεθνή

Λίβανος: Το εκτιμώμενο κόστος των ζημιών από τον πόλεμο ανέρχεται σε 1,38 δισ. δολάρια

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Λίβανος: Το εκτιμώμενο κόστος των ζημιών από τον πόλεμο ανέρχεται σε 1,38 δισ. δολάρια
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ο Λίβανος, που πλήττεται από τις αρχές Μαρτίου από τη νέα σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, έχει υποστεί ζημιές των οποίων το κόστος εκτιμάται σε περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Ο Λίβανος, που πλήττεται από τις αρχές Μαρτίου από τη νέα σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, έχει υποστεί ζημιές των οποίων το κόστος εκτιμάται σε περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο δολάρια, με 11.095 κτίρια να έχουν καταστραφεί στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με μελέτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με αξιολόγηση που βασίζεται σε σύγκριση δορυφορικών εικόνων από τα τέλη Απριλίου και τον Οκτώβριο του 2025, το εκτιμώμενο κόστος υπολογίζεται σε 1,38 δισεκ. δολάρια (1,2 δισεκ. ευρώ), σύμφωνα με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και το Εθνικό Συμβούλιο Επιστημονικής Έρευνας (CNRS) που συνδέεται με την κυβέρνηση του Λιβάνου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η απόβαση των Κυρανάκη - Κεραμέως στην έδρα Σαμαρά - Η πολιτική μοναξιά του Τσίπρα - Το ραντεβού Στέφανου - Άδωνι

«Σπίτι μου 3»: Στεγαστικά δάνεια με μειωμένο επιτόκιο σε νέους και νοικοκυριά χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος

Εντεκάδα από... χρυσάφι - Οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του Μουντιάλ

tags:
Λίβανος
Πόλεμος
Μέση Ανατολή
Ισραήλ
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider