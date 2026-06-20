Σειρά επιθέσεων με αντιμουσουλμανικό κίνητρο στο Εδιμβούργο - Πέντε τραυματίες

Ένας 36χρονος λευκός Σκωτσέζος συνελήφθη και κατηγορείται για απειλές, ληστεία και βανδαλισμούς.

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Σκωτίας ερευνά μια σειρά βίαιων επιθέσεων, πιθανόν με αντιμουσουλμανικό κίνητρο, που διαπράχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο Εδιμβούργο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνδρες.

Ένας 36χρονος λευκός Σκωτσέζος συνελήφθη και κατηγορείται για απειλές, ληστεία και βανδαλισμούς. Τρία από τα θύματα χρειάστηκε να νοσηλευτούν, αλλά δεν απειλείται η ζωή τους.

Αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με τον ύποπτο και τον συνέλαβαν γύρω στις 23.30 το βράδυ (ώρα Ελλάδας).

«Θέλω να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα υποστήριξης σε όλες τις κοινότητές μας, ότι δεν υπάρχει χώρος για ρατσισμό ή θρησκευτικό μίσος, σε μια Σκωτία που βρίσκεται στα καλύτερά της όταν είμαστε όλοι ενωμένοι», είπε η υπαρχηγός της αστυνομίας Κατριόνα Πάτον, καταδικάζοντας τις βιαιοπραγίες.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει έναν γυμνόστηθο άνδρα να περιφέρεται στους δρόμους της πρωτεύουσας της Σκωτίας, κρατώντας ένα όπλο.

Η αστυνομία έλαβε πολλές κλήσεις που κατήγγειλαν «βίαιες επιθέσεις, απειλές, κλοπές και βανδαλισμούς» από τον ύποπτο.

Σύμφωνα με το BBC, οι επιθέσεις φαίνεται ότι ξεκίνησαν κοντά σε ένα τζαμί. Δύο άνδρες τραυματίστηκαν αρχικά στο Σάιτχιλ, ένα προάστιο στο δυτικό Εδιμβούργο, και μεταφέρθηκαν το νοσοκομείο. Άλλοι τρεις άνδρες δέχτηκαν επίθεση σε άλλες περιοχές. Τα θύματα είναι ηλικίας από 22 έως 39 ετών.

Ο πρωθυπουργός της Σκωτίας Τζον Σουίνι δήλωσε «βαθύτατα ανήσυχος» από τα συμβάντα αυτά και τόνισε ότι «η βία, ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία δεν έχουν θέση στη χώρα μας».

Σύμφωνα με τη Σκωτσέζικη Ένωση Τεμένων και την αντιρατσιστική ΜΚΟ MEND, που αγωνίζεται κατά της ισλαμοφοβίας, πολλά από τα θύματα είναι μουσουλμάνοι. Η MEND ανέφερε ότι το βίντεο του γυμνόστηθου άνδρα τον δείχνει επίσης να φωνάζει ότι πρέπει «να προστατευθεί η χώρα» από τους μουσουλμάνους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ