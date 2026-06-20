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Γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία: 35 διαμερίσματα σε «κόκκινη επιφυλακή» από αύριο

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Γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία: 35 διαμερίσματα σε «κόκκινη επιφυλακή» από αύριο
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«Πολύ ισχυρά κύματα ζέστης εγκαθίστανται για μεγάλο διάστημα στην χώρα», προειδοποιεί το μετεωρολογικό ινστιτούτο.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι 35 διαμερίσματα έχουν τεθεί σε «κόκκινη επιφυλακή-καύσωνας», το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, από αύριο Κυριακή, ημέρα της Γιορτής της Μουσικής σε όλη την Γαλλία.

«Πολύ ισχυρά κύματα ζέστης εγκαθίστανται για μεγάλο διάστημα στην χώρα», προειδοποιεί το μετεωρολογικό ινστιτούτο.

Από την πλευρά της η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η κατανάλωση αλκοόλ θα απαγορευθεί στις εκδηλώσεις της Γιορτής της Μουσικής στα διαμερίσματα που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό και ότι έχει δοθεί η οδηγία να μην σερβίρεται γενικώς αλκοόλ στις εκδηλώσεις που οργανώνονται για την αυριανή ημέρα από το κράτος.

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tags:
Γαλλία
Καύσωνας
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