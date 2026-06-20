Ειδήσεις | Διεθνή

Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Σύμφωνα με την IAEA, η ομάδα της στον σταθμό ενημερώθηκε ότι πρόβλημα στις εσωτερικές γραμμές ισχύος προκάλεσε την τελευταία αποσύνδεση της μοναδικής διαθέσιμης γραμμής.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ανακοίνωσε ότι ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια έχασε σήμερα την εξωτερική τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος για 20ή φορά από την έναρξη της στρατιωτικής σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την IAEA, η ομάδα της στον σταθμό ενημερώθηκε ότι πρόβλημα στις εσωτερικές γραμμές ισχύος προκάλεσε την τελευταία αποσύνδεση της μοναδικής διαθέσιμης γραμμής.

Η υπηρεσία ανέφερε επίσης ότι οι εφεδρικές γεννήτριες έκτακτης ανάγκης τέθηκαν σε λειτουργία για να εξασφαλίσουν ψύξη πυρήνα και άλλες κρίσιμες λειτουργίες πυρηνικής ασφάλειας.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι επισκευές της κύριας γραμμής υπό τοπική εκεχειρία που διαμεσολάβησε η IAEA, με τις ομάδες της να παρακολουθούν τις εργασίες και στις δύο πλευρές του ποταμού Δνείπερου.

Η IAEA προειδοποιεί εδώ και μήνες ότι οι συνεχείς διακοπές ρεύματος αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την πυρηνική ασφάλεια, καθώς ο σταθμός εξαρτάται από εφεδρικές γεννήτριες για την ψύξη των αντιδραστήρων όταν χάνεται η σύνδεση με το δίκτυο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Εθνική Στρατηγική για τη Στέγη: Έρχονται Ενιαίος φορέας στεγαστικής πολιτικής, Γραφεία κοινωνικής μίσθωσης, πλαφόν στα ενοίκια

Η λίστα με τους σημαντικότερους λόγους αποχώρησης από μια θέση εργασίας για τους Έλληνες εργαζόμενους

Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων: «Γκαζώνει» ο ελεγκτικός μηχανισμός - Ποιοι θα λάβουν «κλήσεις»

tags:
Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ - IAEA)
Πυρηνικά
Ζαπορίζια
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider