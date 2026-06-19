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Ουκρανία: 3 νεκροί από ρωσικές επιθέσεις - Πλήγματα του Κιέβου στην Κριμαία

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Ουκρανία: 3 νεκροί από ρωσικές επιθέσεις - Πλήγματα του Κιέβου στην Κριμαία
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Ρωσικοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν τον θάνατο τριών αμάχων στην πόλη Κραματόρσκ. Τι ανέφερε το ουκρανικό γενικό επιτελείο.

Ρωσικοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν τον θάνατο τριών αμάχων στην πόλη Κραματόρσκ της Ουκρανίας που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μετώπου στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, ανέφερε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βαντίμ Φιλάσκιν.

Ο Φιλάσκιν δήλωσε μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram ότι άλλοι έξι άνθρωποι τραυματίσθηκαν σε δύο επιθέσεις κατά της πόλης, οι οποίες έπληξαν σημεία κοντά σε μια πολυκατοικία και έναν χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων.

Η πόλη Κραματόρσκ βρίσκεται στη λεγόμενη «ζώνη οχυρών» πόλεων της ανατολικής Ουκρανίας, την οποία η Ρωσία θεωρεί βασικό στόχο στην αργή προέλασή της για την κατάληψη ολόκληρης της περιφέρειας του Ντονέτσκ.

Παράλληλα, ο ουκρανικός στρατός έπληξε σιδηροδρομικές γέφυρες στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, ανακοίνωσε σήμερα το γενικό επιτελείο.

Στην ανακοίνωσή του που ανήρτησε στην εφαρμογή Telegram, αναφέρει ότι οι γέφυρες που βρίσκονται στην περιοχή Ροζντόλνε και Βλαντισλάβιβκα χρησιμοποιούνταν από τις ρωσικές δυνάμεις για μεταφορά οπλισμού και προμηθειών.

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