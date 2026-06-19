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Κλήρωση Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 65 εκατ. ευρώ

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Κλήρωση Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 65 εκατ. ευρώ
Eurojackpot / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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Οι κληρώσεις του Eurojackpot πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 21:15 και κάθε Παρασκευή στις 21:00.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (19/6), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot. που χαρίζει 65 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης 239 του Eurojackpot είναι οι εξής: 16, 27, 37, 42, 45, και 5, 12.

Οι κληρώσεις του Eurojackpot πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 21:15 και κάθε Παρασκευή στις 21:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 19:00 την ημέρα της κλήρωσης.

Τι είναι το Eurojackpot

Η κλήρωση, στην οποία παίρνουν μέρος συνολικά 19 χώρες συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Ελλάδας, μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατ. ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατ. ευρώ, μέσα από συνεχόμενα τζακ ποτ.

Στις υπόλοιπες 18 χώρες που συμμετέχουν υπάρχουν συνολικά 12 κατηγορίες κερδών. Στην Ελλάδα, ωστόσο, καθιερώθηκε για πρώτη φορά και μια 13η κατηγορία κερδών, για όσους προβλέπουν σωστά δύο αριθμούς.

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