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Τετραμερής των ΥΠΕΞ Αιγύπτου, Πακιστάν, Τουρκίας και Σ. Αραβίας την Κυριακή

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Τετραμερής των ΥΠΕΞ Αιγύπτου, Πακιστάν, Τουρκίας και Σ. Αραβίας την Κυριακή
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Θα συζητηθούν «οι περιφερειακές εξελίξεις» και οι υπουργοί θα ανταλλάξουν ιδέες για θέματα που αφορούν την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολάβησε για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, θα συναντηθεί την Κυριακή στην Αίγυπτο με πολλούς ομολόγους του που ενεπλάκησαν στις συνομιλίες για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν σήμερα το Ισλαμαμπάντ και το Κάιρο.

Ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ Μπαντρ Αμπντελάτι «θα έχει μια τετραμερή συνάντηση» με τους ομολόγους του της Σαουδικής Αραβίας Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν, της Τουρκίας Χακάν Φιντάν και του Πακιστάν Ισάκ Νταρ, ανέφερε το υπουργείο.

Η τετραμερής αρχικά ήταν προγραμματισμένο να γίνει στο θέρετρο του Ελ Αλαμέιν, όμως μεταφέρθηκε στο Κάιρο. Σύμφωνα με το Ισλαμαμπάντ, θα συζητηθούν «οι περιφερειακές εξελίξεις» και οι υπουργοί θα ανταλλάξουν ιδέες για θέματα που αφορούν την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια.

Οι υπουργοί των τεσσάρων χωρών είχαν συναντηθεί για πρώτη φορά τον Απρίλιο, στο περιθώριο ενός διπλωματικού φόρουμ που οργανώθηκε στην Τουρκία. Αν και το Πακιστάν ήταν επικεφαλής της μεσολαβητικής προσπάθειας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, στηρίχθηκε στις προσπάθειές του από την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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