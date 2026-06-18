ΟΗΕ: Η Ελλάδα υπέρ τη συμμετοχής γυναικών τουλάχιστον 30% στις ειρηνευτικές διαδικασίες

Όταν οι γυναίκες συμμετέχουν, η ειρήνη επιτυγχάνεται ταχύτερα και διαρκεί περισσότερο, ενώ ο αποκλεισμός τους καθιστά τις ειρηνευτικές προσπάθειες «ευάλωτες».

Στην Ανοικτή Συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια, η Εκτελεστική Διευθύντρια του UN Women, Σίμα Μπάχους υπογράμμισε ότι η συμμετοχή των γυναικών δεν αποτελεί δευτερεύον στοιχείο της ειρηνευτικής διαδικασίας, αλλά προϋπόθεση για μια βιώσιμη ειρήνη.

Η Μπάχους προειδοποίησε ότι ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με τον «υψηλότερο αριθμό συγκρούσεων από την ίδρυση των Ηνωμένων Εθνών», ενώ «ένα πλήρες τέταρτο της ανθρωπότητας» ζει υπό συνθήκες φόβου και ανασφάλειας. Σε αυτό το πλαίσιο, υποστήριξε ότι η ισότητα των φύλων και η ενδυνάμωση των γυναικών παραμένουν «μεταξύ των ισχυρότερων προσεγγίσεων για την επίτευξη της ειρήνης», τονίζοντας ότι αυτό δεν είναι «ούτε εικασία ούτε ιδεολογία», αλλά εμπειρικά τεκμηριωμένη πραγματικότητα. Υπενθύμισε ότι, όταν οι γυναίκες συμμετέχουν, η ειρήνη επιτυγχάνεται ταχύτερα και διαρκεί περισσότερο, ενώ ο αποκλεισμός τους καθιστά τις ειρηνευτικές προσπάθειες «ευάλωτες», «εύθραυστες» και «τελικά μη σοβαρές».

Αναφέρθηκε στο Σουδάν, «τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο», όπου οι θηριωδίες κατά γυναικών και κοριτσιών «ντροπιάζουν την ανθρωπότητα», χωρίς ωστόσο καμία Σουδανή γυναίκα να έχει συμμετάσχει στις πραγματικές διαπραγματεύσεις. Αναφέρθηκε επίσης στην Ουκρανία, τον Λίβανο, την Παλαιστίνη και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σημειώνοντας ότι οι γυναίκες απουσιάζουν ολοένα και περισσότερο από τις διαδικασίες ειρήνευσης και διαμεσολάβησης. Προειδοποίησε ότι οι γυναίκες «εξαφανίζονται από τις ειρηνευτικές και διαμεσολαβητικές διαδικασίες», εξέλιξη για την οποία, όπως είπε, η διεθνής κοινότητα θα «μετανιώσει».

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι ο ΟΗΕ ηγήθηκε μόλις «τριών ειρηνευτικών διαδικασιών πέρυσι», έναντι «14 ειρηνευτικών διαδικασιών» πριν από δεκαπέντε χρόνια. Κάλεσε, σε ισχυρότερη εφαρμογή της «Κοινής Δέσμευσης για τη συμμετοχή των γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες» του Γενικού Γραμματέα, συμπεριλαμβανομένου ελάχιστου στόχου εκπροσώπησης «ενός τρίτου» γυναικών και τακτικής ενημέρωσης του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη σύνθεση των συνομιλιών ως προς το φύλο.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της διαμεσολάβησης από γυναίκες σε κοινοτικό επίπεδο. Στο Σουδάν, σχεδόν οι μισές από τις γυναικείες οργανώσεις που συμμετείχαν σε έρευνα του UN Women εμπλέκονταν σε διαμεσολάβηση, στην αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους και στην αποκλιμάκωση εντάσεων. Στο Αφγανιστάν, το UN Women συνεχίζει να συνεργάζεται με περισσότερες από 200 γυναικείες οργανώσεις υπό εξαιρετικά περιοριστικές συνθήκες, ενώ στον Λίβανο «80 τοις εκατό των γυναικών που εργάζονται για την οικοδόμηση ειρήνης» συμβάλλουν στην απόκριση στην πρόσφατη κλιμάκωση χωρίς χρηματοδότηση.

Η Ελλάδα τόνισε ότι η βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς την πλήρη, ισότιμη, ουσιαστική και ασφαλή συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων και στην οικοδόμηση της ειρήνης.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβυς Αγ. Μπαλτά επανέλαβε την έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για συμμετοχή των γυναικών σε ποσοστό τουλάχιστον 30% στις ειρηνευτικές διαδικασίες.

Υπογράμμισε ότι οι διατάξεις για την ισότητα των φύλων θα πρέπει να ενσωματώνονται σε όλες τις ειρηνευτικές συμφωνίες και τα πλαίσια κατάπαυσης του πυρός.

Η κ. Μπαλτά ζήτησε την προστασία των γυναικών ηγετών από αντίποινα, απειλές και εκφοβισμό.

Τόνισε επίσης ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια αποτελεί απαραίτητο πλαίσιο για τη μετατροπή των στόχων της Ατζέντας σε εφαρμόσιμες και μετρήσιμες δεσμεύσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ