Η Ουκρανία φέρνει τον πόλεμο στη Μόσχα, 16 χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο

Ακόμα προσπαθεί να συνέλθει η Μόσχα από τη μεγάλης κλίμακας ουκρανική επίθεση με σχεδόν 200 μη επανδρωμένα αεροσκάφη να χτυπούν στόχους γύρω από τη ρωσική πρωτεύουσα και πολλά βλήματα να πλήττουν διυλιστήριο για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις μέρες

Ακόμα προσπαθεί να συνέλθει η Μόσχα από τη μεγάλης κλίμακας ουκρανική επίθεση με σχεδόν 200 μη επανδρωμένα αεροσκάφη να χτυπούν στόχους γύρω από τη ρωσική πρωτεύουσα και πολλά βλήματα να πλήττουν διυλιστήριο για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις μέρες

Θεωρείται ότι είναι η μεγαλύτερη επίθεση στην πόλη από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία πριν από τέσσερα και πλέον χρόνια.

Δεκαεπτά άτομα τραυματίστηκαν στην περιφέρεια της Μόσχας, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Αντρέι Βορόμπιοφ.

Σχεδόν 1.000 drones και τέσσερις ουκρανικοί πύραυλοι κρουζ αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν σε ολόκληρη τη χώρα μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με δηλώσεις του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Αποφεύγοντας τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, τα ουκρανικά drones έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη νοτιοανατολική Μόσχα, προκαλώντας μια μεγάλη φλόγα που συνοδεύθηκε από σύννεφα μαύρου καπνού.

Το διυλιστήριο Καπότνια, δέχτηκε επίθεση για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα και για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα, βαφώντας τον ουρανό μαύρο από τον καπνό. Πολλά βίντεο έδειχναν το καπάκι μιας μεγάλης δεξαμενής αποθήκευσης πετρελαίου να εκτοξεύεται δεκάδες μέτρα στον αέρα από τη δύναμη μιας έκρηξης.

Οι επιθέσεις αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης ουκρανικής εκστρατείας που έχει στόχο να πλήξει τη βιομηχανία πετρελαίου τα έσοδα της oποίας χρηματοδοτούν τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία.

Ωστόσο, με την επίθεση που πραγματοποίησε, φαινομενικά ατιμώρητα, εναντίον μιας ζωτικής σημασίας υποδομής που βρίσκεται εντός του οδικού δακτυλίου της Μόσχας, μόλις 16 χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο, η Ουκρανία στέλνει επίσης ένα μήνυμα στους απλούς Ρώσους.

«Μία από τις πιο συνήθεις ερωτήσεις που έκαναν σήμερα το πρωί οι Μοσχοβίτες ήταν «τι συμβαίνει λοιπόν;». Μπορώ να απαντήσω. Η χώρα σας ξεκίνησε έναν επιθετικό πόλεμο εναντίον μας. Επί χρόνια, σκοτώνει τον λαό μας. Τώρα που ξέρετε τι συμβαίνει, ρωτήστε τον Πούτιν πότε σκοπεύει να τελειώσει τον πόλεμο», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις που πραγματοποιεί σε βάθος στο εσωτερικό της Ρωσίας αποτελούν απόδειξη ότι ανατρέπει την πορεία του πολέμου — ένα μήνυμα που ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετέφερε αυτή την εβδομάδα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και σε άλλους ηγέτες της G7 κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ αρνήθηκε σήμερα ότι η κατάσταση στο πεδίο της μάχης μεταβάλλεται υπέρ της Ουκρανίας και δήλωσε ότι ο Τραμπ είχε «επηρεαστεί» από επιβλαβείς ιδέες κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος φιλοξενεί ηγέτες από χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας που συμμετέχουν στη σύνοδο κορυφής του ASEAN (Ένωση των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας) η οποία διεξάγεται στην πόλη Καζάν.

Η πρώτη αντίδραση της ρωσικής πλευράς ήταν εκείνη του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, που δήλωσε ότι η Ρωσία θα πραγματοποιήσει «μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση» κατά της Ουκρανίας ως απάντηση στη χθεσινή μαζική επίθεση.

Η Ρωσία από τις αρχές του 2026 έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις σε ουκρανικά λιμάνια με περισσότερα από 1. 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξιι Κουλέμπα.

Παρά τις επιθέσεις, ο ουκρανικός θαλάσσιος διάδρομος εξαγωγών λειτουργεί κανονικά, και τα ουκρανικά λιμάνια έχουν διακινήσει 40 εκατομμύρια τόνους φορτίου από την αρχή του έτους, ανέφερε ο Κουλέμπα μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram.

Η επίθεση προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση

Επί τέσσερα και πλέον χρόνια πολέμου, πολιτικοί αναλυτές και εταιρείες δημοσκοπήσεων αναφέρουν ότι πολλοί Ρώσοι έχουν προσπαθήσει να αγνοήσουν την πραγματικότητα του πολέμου —τον οποίο το Κρεμλίνο εξακολουθεί να περιγράφει ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση»— και να συνεχίσουν τη ζωή τους.

Η Μόσχα δέχεται περιοδικά επιθέσεις από drones ήδη από τον Μάιο του 2023, όταν δύο από αυτά έφτασαν μέχρι το ίδιο το Κρεμλίνο, χωρίς όμως να προκαλέσουν ζημιές. Μέχρι τώρα, τέτοιες επιθέσεις δεν είχαν επηρεάσει σχεδόν καθόλου την καθημερινότητα των Ρώσων στη ρωσική πρωτεύουσα των 13 εκατομμυρίων κατοίκων.

Σήμερα ωστόσο σημειώθηκε ιδιαίτερα μεγάλη αναστάτωση σε ολόκληρη την πρωτεύουσα. Οι πτήσεις αναστάλθηκαν σε όλα τα αεροδρόμια της Μόσχας και η κυκλοφορία διακόπηκε στον αυτοκινητόδρομο γύρω από την πόλη, κοντά στο διυλιστήριο. Το αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο, το πιο πολυσύχναστο της Μόσχας, εκκενώθηκε.

Σε διαδικτυακά φόρουμ συζήτησης, ορισμένοι κάτοικοι παραπονέθηκαν για την έλλειψη προειδοποίησης, αναφέροντας ότι δεν ακούστηκαν σειρήνες.

Ένα κανάλι ειδήσεων της Μόσχας μετέδωσε ότι κάτοικοι των προαστίων ανέφεραν ότι μια βροχή είχε αφήσει κηλίδες και λεκέδες πετρελαίου στα αυτοκίνητα και στα περβάζια των παραθύρων.

Ως ένδειξη των ευρύτερων οικονομικών επιπτώσεων των επιθέσεων στην Ουκρανία, τις τελευταίες εβδομάδες έχουν παρουσιαστεί ελλείψεις σε βενζίνη σε ορισμένες περιοχές της Ρωσίας.

Η Ρωσία, ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο και σημαντικός εξαγωγέας πετρελαίου και καυσίμων, αναμένεται να εισάγει καύσιμα δια θαλάσσης αυτό τον μήνα, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν πηγές του κλάδου στο Reuters.

Οι αρχές της Μόσχας δήλωσαν ότι η κατάσταση όσον αφορά τη βενζίνη στην πρωτεύουσα και τα περίχωρά της ήταν «φυσιολογική», ωστόσο η ομοσπονδιακή αρχή αντιμονοπωλιακής εποπτείας ζήτησε από μια μεγάλη εταιρεία να εξηγήσει γιατί αύξησε τις τιμές κατά 19% την περασμένη εβδομάδα για την πιο δημοφιλή ποιότητα βενζίνης.

Για το Κίεβο, η σημασία των επιθέσεων είναι εν μέρει συμβολική. Εικόνες φωτιάς και καταστροφής στη ρωσική πρωτεύουσα διαδόθηκαν ραγδαία στο διαδίκτυο, συχνά συνοδευόμενες από χλευαστικά και ειρωνικά σχόλια εις βάρος της Μόσχας.

Ο Αντρέι Μεντβέντεφ, φιλοκυβερνητικός μπλόγκερ και παρουσιαστής ρωσικής τηλεόρασης, δήλωσε ότι όσοι δημοσίευσαν τέτοιο υλικό θα πρέπει να διωχθούν ποινικά.

«Πριν από λίγες μέρες, κάποιοι ηλίθιοι τράβηξαν και δημοσίευσαν το βίντεο, και ο εχθρός το είδε, το αξιολόγησε και προσάρμοσε την επόμενη επίθεση. Επομένως, όσοι δημοσίευσαν το βίντεο διαπράττουν καθαρή προδοσία», έγραψε ο ίδιος στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ