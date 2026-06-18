Ρωσία: «Μεγάλης κλίμακας» ουκρανική επίθεση εναντίον της Μόσχας με 180 drones

Φλόγες και πυκνός καπνός φαινόταν πάνω από τη νοτιοανατολική συνοικία Καπότνια της Μόσχας, όπου βρίσκεται διυλιστήριο, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

«Μεγάλης κλίμακας» επίθεση εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας της Τετάρτης προς Πέμπτη η Ουκρανία εναντίον της Μόσχας, με πολλά βλήματα να πλήττουν διυλιστήριο για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Φλόγες και πυκνός καπνός φαινόταν πάνω από τη νοτιοανατολική συνοικία Καπότνια της Μόσχας, όπου βρίσκεται διυλιστήριο, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

«Οι δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας εξακολουθούν να απωθούν μια μαζική επίθεση. Πολλά drones κατάφεραν να φτάσουν ως το διυλιστήριο της Μόσχας», έγραψε ο Σομπιάνιν στο Telegram, ενώ πρόσθεσε ότι στη γύρω περιοχή της πρωτεύουσας ένα πολυώροφο κτίριο, μια βιομηχανική εγκατάσταση και κάποια σπίτια υπέστησαν ζημιές.

Το αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο, το πιο πολυσύχναστο της Μόσχας, ανέστειλε τις πτήσεις και απομάκρυνε τους ανθρώπους από τους χώρους του, σύμφωνα με ανακοίνωσή του. Λίγη ώρα αργότερα ήρε τους περιορισμούς.

Το διυλιστήριο στην Καπότνια είχε γίνει εκ νέου στόχος ουκρανικής επίθεσης την Τρίτη.

Στο μεταξύ στην περιφέρεια Ροστόφ, στη νότια Ρωσία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε εμπορικούς χώρους από επίθεση με drones, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Γιούρι Σλιούσαρ.

Ο Σλιούσαρ πρόσθεσε ότι τρένο υπέστη ζημιές έπειτα από επίθεση ουκρανικών drones στην πόλη Γκούκοβο, ενώ τόνισε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας εξακολουθούν να απωθούν επιθέσεις.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι 555 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν την ώρα που βρίσκονταν πάνω από διάφορες περιφέρειες της χώρας, ενώ ο Σομπιάνιν επεσήμανε ότι περίπου 180 drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν.

Στο μεταξύ ρωσική επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη εναντίον του Κιέβου, με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, τον Τιμούρ Τκατσένκο, να αναφέρει στο Telegram ότι «ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα με βαλλιστικούς πυραύλους. Παραμείνετε σε ασφαλή μέρη μέχρι να αρθεί ο συναγερμός για αεροπορικές επιθέσεις!».

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι στο Κίεβο ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ οι αρχές στην πόλη Σούμι, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε επίθεση με drone.

Η Ρωσία συνεχίζει να πλήττει σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία, περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της σύγκρουσης, της φονικότερης στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, για την οποία μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει διπλωματική διέξοδος.

Η Ουκρανία έχει επίσης εντείνει τα πλήγματά της στο ρωσικό έδαφος, συχνά πολύ μακριά από τα σύνορα, στοχεύοντας ιδιαίτερα υποδομές μεταφοράς και αποθήκευσης υδρογονανθράκων, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί την πολεμική της προσπάθεια.

Η Ρωσία, η τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός πετρελαίου παγκοσμίως και μεγάλη εξαγωγός, αναμένεται να εισάγει καύσιμα μέσω θαλάσσης αυτόν τον μήνα καθώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που προκλήθηκαν από τις μαζικές επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον διυλιστηρίων της, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας.

Στο μεταξύ χθες Τετάρτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνομίλησε με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ και τον Γάλλο Εμανουέλ Μακρόν, όπως και άλλους ηγέτες, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 στη Γαλλία. Τη χαρακτήρισε μια “συντονιστική συνομιλία” προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ο Τραμπ εκτίμησε χθες ότι η Ρωσία χάνει περισσότερους στρατιώτες από την Ουκρανία, αφού δήλωσε ότι τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται να είναι ανοικτοί να κάνουν κάτι για τον πόλεμο.

Ο Πούτιν δεν συζήτησε το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Ζελένσκι στην τελευταία τηλεφωνική του επικοινωνία του με τον Τραμπ, σχολίασε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα το Κρεμλίνο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ