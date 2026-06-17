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Η Ρωσία στηρίζει τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν και καλεί το Ισραήλ να την σεβαστεί

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Η Ρωσία στηρίζει τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν και καλεί το Ισραήλ να την σεβαστεί
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Η Μόσχα στηρίζει τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για να δοθεί τέλος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σήμερα στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ιρανό ομόλογό του.

Η Μόσχα στηρίζει τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για να δοθεί τέλος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σήμερα στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ιρανό ομόλογό του, τονίζοντας ότι το Ισραήλ πρέπει να τη σεβαστεί.

«Ο Ρώσος υπουργός εξέφρασε τη στήριξή του στο πρωτόκολλο συμφωνίας που επιτεύχθηκε μέσω της αποτελεσματικής μεσολάβησης του Πακιστάν και του Κατάρ για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Τονίστηκε η σημασία της τήρησής της από όλες τις εμπλεκόμενες στην ένοπλη σύγκρουση πλευρές, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ», αναφέρεται σε περίληψη της τηλεφωνικής αυτής επικοινωνίας που δημοσιοποιήθηκε από τη ρωσική διπλωματία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Ρωσία
Ιράν
Ισραήλ
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