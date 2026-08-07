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Σεισμός 5,8 βαθμών στις δυτικές Φιλιππίνες - Αισθητός στη Μανίλα

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Σεισμός 5,8 βαθμών στις δυτικές Φιλιππίνες - Αισθητός στη Μανίλα
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Το ινστιτούτο ηφαιστειολογίας και σεισμολογίας της χώρας σημείωσε ότι δεν ανέμενε ζημιές ή θύματα, ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μετασεισμικών δονήσεων.

Σεισμική δόνηση 5,8 βαθμών σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της επαρχίας Δυτική Μιντόρο, στις δυτικές Φιλιππίνες, ανακοίνωσε το ινστιτούτο ηφαιστειολογίας και σεισμολογίας της χώρας (Phivolcs)· έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα της χώρας Μανίλα, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Ο σεισμός καταγράφτηκε στις 10:38 (τοπική ώρα· 05:38 ώρα Ελλάδας), περίπου 21 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την κοινότητα Μαμπουράο, σε βάθος 10 χιλιομέτρων, κατά την αρχική εκτίμηση του Phivolcs.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Reuters, έγινε αισθητός σε κτίρια στην πρωτεύουσα και εργαζόμενοι σε δημόσια επιχείρηση κλήθηκαν να βγουν από το κτίριο προληπτικά. Το ινστιτούτο σημείωσε ότι δεν ανέμενε ζημιές ή θύματα, ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μετασεισμικών δονήσεων.

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tags:
Φιλιππίνες
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