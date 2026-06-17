Miracle on 34th Street: Γιατί μία από τις πιο κλασικές χριστουγεννιάτικες ταινίες κυκλοφόρησε στις αίθουσες, Ιούνιο;

Πώς είναι να «γιορτάζεις» τα Χριστούγεννα τον Ιούνιο; Περίεργο… ή και όχι.

Ήταν το 1947, όταν η 20th Century Fox κυκλοφόρησε τη νέα της οικογενειακή κωμωδία, Miracle on 34th Street, βάζοντας τους θεατές σε χριστουγεννιάτικο πνεύμα, ενώ την έβλεπαν στα μέσα του καυτού Ιουνίου.

Θα περίμενε κανείς ότι το στούντιο θα κυκλοφορούσε την ταινία τους τελευταίους μήνες του έτους, ωστόσο το Miracle on 34th Street βρέθηκε να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού. Βέβαια, δεν αποτέλεσε εμπόδιο αφού εξελίχθηκε, τελικά, σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της 20th Century Fox για τον Ιούνιο.

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