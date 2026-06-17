Βρετανία: Προειδοποιητικά πυρά ρωσικού πολεμικού πλοίου κατά θαλαμηγού στη Μάγχη

Ρωσικό πολεμικό πλοίο στη Μάγχη έριξε χθες, Τρίτη, προειδοποιητικά πυρά σε θαλαμηγό με βρετανική σημαία που το πλησίαζε «επικίνδυνα», σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, κάνοντας τις βρετανικές αρχές να αρχίσουν έρευνα.

Ρωσικό πολεμικό πλοίο στη Μάγχη έριξε χθες, Τρίτη, προειδοποιητικά πυρά σε θαλαμηγό με βρετανική σημαία που το πλησίαζε «επικίνδυνα», σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, κάνοντας τις βρετανικές αρχές να αρχίσουν έρευνα.

Στο επεισόδιο εμπλέκεται η ρωσική φρεγάτα «Ναύαρχος Γκριγκόροβιτς» και ένα γιοτ νηολογημένο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 20 ναυτικών μιλίων νότια της νήσου Γουάιτ, ακριβώς έξω από τα βρετανικά χωρικά ύδατα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

«Έπειτα από απόπειρες να έρθει σε επαφή με ένα βρετανικό πλοίο στη Μάγχη, το Γκριγκόροβιτς έριξε προειδοποιητικές βολές. Αυτές δεν στρέφονταν εναντίον του πλοίου και είχαν στόχο να αποφευχθεί ενδεχόμενη σύγκρουση», ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, το οποίο είχε προηγουμένως ανακοινώσει πως ερευνά «πληροφορίες που κάνουν λόγο για επεισόδιο στη Μάγχη».

Σύμφωνα με το υπουργείο, πρόκειται για ένα «μεμονωμένο» επεισόδιο που δεν σχετίζεται με την αναχαίτιση την Κυριακή από βρετανούς κομάντος, στην ίδια περιοχή της Μάγχης, ενός πετρελαιοφόρου ύποπτου ότι ανήκει στο ρωσικό σκιώδη στόλο.

Το περιστατικό συμπίπτει επίσης χρονικά με τη σύνοδο κορυφής στο Εβιάν της Γαλλίας των ηγετών της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών κρατών, οι οποίοι συμφώνησαν σήμερα να εντείνουν την πίεση επί της Ρωσίας για να βάλει τέλος σε πάνω από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την πηγή που πρόσκειται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, η ρωσική φρεγάτα έμοιαζε «να πλέει ακυβέρνητη μάλλον, παρά να πλέει με πρόωση, πράγμα που μπορεί να την έκανε να αισθάνεται περισσότερο ευάλωτη».

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το επεισόδιο σημειώθηκε χθες, Τρίτη, «στις 12:45» και «για να προσελκυθεί η προσοχή του πληρώματος της θαλαμηγού, εκτοξεύθηκαν φωτοβολίδες και ηχητικά σήματα».

«Παρά τα μέτρα αυτά, το πλοίο συνέχισε να πλησιάζει επικίνδυνα. Όταν η απόσταση (σ.σ.: μεταξύ των δύο πλοίων) μειώθηκε κάτω από τα 150 μέτρα, ο κυβερνήτης της φρεγάτας αποφάσισε να ανοίξει προληπτικά πυρ εναντίον του πλοίου με όπλα μικρού διαμετρήματος», πρόσθεσε το ρωσικό υπουργείο. «Η θαλαμηγός (...) άλλαξε τότε αμέσως πορεία».

Δεν υπάρχουν τραυματίες

Από την πλευρά της, η πηγή στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι το ρωσικό πολεμικό πλοίο, το οποίο παρακολουθούνταν από ένα περιπολικό του βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού τη στιγμή του επεισοδίου, βρισκόταν σε απόσταση περίπου 450 μέτρων από τη θαλαμηγό.

Κανένας τραυματίας ούτε ζημιές διαπιστώθηκαν κατόπιν ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από ένα άλλο πολεμικό πλοίο, το HMS Tyne, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η θαλαμηγός «δεν βρισκόταν σε καμιά περίπτωση σε πορεία σύγκρουσης» με τη φρεγάτα, διαβεβαίωσε μιλώντας στο BBC η Τζέιν Κέλβι, μια βρετανή συνταξιούχος που επέβαινε στη θαλαμηγό μαζί με τον σύζυγό της Άλαν. «Δεν επρόκειτο για επεισόδιο μέχρι που άρχισαν οι πυροβολισμοί», πρόσθεσε.

Η εφημερίδα Telegraph είχε αναφέρει τον Μάιο πως το Ναύαρχος Γκριγκόροβιτς περιπολούσε στα ανοικτά των βρετανικών ακτών για σχεδόν δύο μήνες, συνοδεύοντας στη Μάγχη πετρελαιοφόρα τα οποία ανήκουν στον σκιώδη ρωσικό στόλο που χρησιμοποιείται για να παρακάμπτονται οι κυρώσεις.

Το βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό είχε αναφέρει προηγουμένως πως είχε αναπτύξει περιπολικά για να επιτηρούν το ρωσικό πολεμικό πλοίο, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρξε «ούτε μία ημέρα» τον Απρίλιο που η φρεγάτα δεν βρισκόταν υπό «στενή παρακολούθηση». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Ναύαρχος Γκριγκόροβιτς συνόδευε πλοία με ρωσική σημαία «προς και από τον Ατλαντικό, τη Μεσόγειο και τη Βαλτική».

Οι βρετανικές δυνάμεις αναχαίτισαν την Κυριακή στη Μάγχη, με τη συνεργασία της Γαλλίας, το πετρελαιοφόρο Smyrtos που ήταν ύποπτο ότι ανήκει στον ρωσικό σκιώδη στόλο, στην «πρώτη επιχείρηση αυτού του είδους» αφού το Λονδίνο ενέκρινε την κατάληψη των πλοίων αυτών από τις ένοπλες δυνάμεις του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ