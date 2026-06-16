Ρωσία: Πετρελαϊκή εταιρεία βάζει όριο στην αγορά βενζίνης

Η εταιρεία ορίζει όριο 30 λίτρων βενζίνης και 60 λίτρων ντίζελ ανά άτομο σε όλα τα πρατήρια καυσίμων του Tatneft.

Ο ρωσικός πετρελαϊκός όμιλος Tatneft εισήγαγε όρια στην αγορά βενζίνης στα πρατήριά του καυσίμων, έγινε σήμερα γνωστό, εν μέσω τακτικών ουκρανικών πληγμάτων σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διυλιστήρια στη Ρωσία, που εγείρουν φόβους για πιθανές ελλείψεις.

Η υπηρεσία τηλεφωνικής υποστήριξης του Tatneft επιβεβαίωσε σήμερα στο AFP ότι η εταιρεία ορίζει εφεξής όριο «30 λίτρων βενζίνης και 60 λίτρων ντίζελ ανά άτομο» σε «όλα τα πρατήρια καυσίμων του Tatneft».

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτό», διευκρίνισε ο υπάλληλος, ο οποίος αρνήθηκε να αναφερθεί στα αίτια της ενέργειας αυτής.

Ο ουκρανικός στρατός βάζει στο στόχαστρο κάθε εβδομάδα διυλιστήρια, πετρελαιαγωγούς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στη Ρωσία, σε μια προσπάθεια που έχει στόχο να στερήσει τη Μόσχα από τα έσοδα που έχει από την πώληση υδρογονανθράκων, τα οποία εξυπηρετούν κυρίως στη χρηματοδότηση των πολεμικών της προσπαθειών στην Ουκρανία από το 2022.

Στην πιο πρόσφατη, μεγάλο διυλιστήριο της Μόσχας επλήγη σήμερα σε ευρεία επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στη ρωσική πρωτεύουσα.

Τα πλήγματα αυτά προκαλούν συχνά θεαματικές πυρκαγιές, αλλά ο αντίκτυπός τους στη ρωσική παραγωγή εξακολουθεί να είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ