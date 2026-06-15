Παλαιστίνη: Ο πρόεδρος Αμπάς ανακοίνωσε τη διεξαγωγή εκλογών στις αρχές του 2027

Ο Αμπάς, που εξελέγη στις αρχές του 2005 μετά τον θάνατο του πρώτου προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Γιάσερ Αραφάτ, δεν είπε αν θα θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή.

Ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, 90 ετών, ανακοίνωσε ότι οι προεδρικές εκλογές θα διεξαχθούν στις αρχές του 2027, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύθηκε σήμερα από το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

«Ο πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς (...) ανακοίνωσε ότι οι προεδρικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027», μετέδωσε το Wafa, διευκρινίζοντας ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν στις αρχές του ερχόμενου έτους.

Ο Αμπάς, που εξελέγη στις αρχές του 2005 μετά τον θάνατο του πρώτου προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Γιάσερ Αραφάτ, δεν είπε αν θα θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή. Το προεδρικό διάταγμα ορίζει επίσης ότι οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν στα τέλη του 2027.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ