Ειδήσεις | Διεθνή

Παλαιστίνη: Ο πρόεδρος Αμπάς ανακοίνωσε τη διεξαγωγή εκλογών στις αρχές του 2027

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Παλαιστίνη: Ο πρόεδρος Αμπάς ανακοίνωσε τη διεξαγωγή εκλογών στις αρχές του 2027
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ο Αμπάς, που εξελέγη στις αρχές του 2005 μετά τον θάνατο του πρώτου προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Γιάσερ Αραφάτ, δεν είπε αν θα θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή.

Ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, 90 ετών, ανακοίνωσε ότι οι προεδρικές εκλογές θα διεξαχθούν στις αρχές του 2027, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύθηκε σήμερα από το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

«Ο πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς (...) ανακοίνωσε ότι οι προεδρικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027», μετέδωσε το Wafa, διευκρινίζοντας ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν στις αρχές του ερχόμενου έτους.

Ο Αμπάς, που εξελέγη στις αρχές του 2005 μετά τον θάνατο του πρώτου προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Γιάσερ Αραφάτ, δεν είπε αν θα θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή. Το προεδρικό διάταγμα ορίζει επίσης ότι οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν στα τέλη του 2027.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ακίνητα: Ανοίγει η πλατφόρμα του ΜΙΔΑ - Ποια στοιχεία θα δηλώσουν πάνω από 7 εκατ. φορολογούμενοι

Τροχάδην για τις 72 δόσεις - Υβριδικά... μερεμέτια - Συμφωνίες και νέα υψηλά για τη ΔΕΗ

Γαλάζιες περιοδείες με.. τσίπουρα - Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ για περισσότερα δωρεάν - Τα μπλόκα του Τσίπρα

tags:
Παλαιστίνη
Εκλογές
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider