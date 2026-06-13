Ισημερινός: Μείωση της τιμής μπύρας κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας, θα καταργηθεί προσωρινά ένας ειδικός φόρος κατανάλωσης. Στόχος να προσφέρει «επιπλέον στήριξη» στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Ισημερινός μειώνει τις τιμές της μπύρας κατά περισσότερο από 20% μέσω μιας προσωρινής φορολογικής ελάφρυνσης, με στόχο να προσφέρει «επιπλέον στήριξη» στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Ντάνιελ Νομπόα.

Η κυβέρνηση θα καταργήσει έναν ειδικό φόρο στην μπύρα και σε άλλα ποτά με μέτρια περιεκτικότητα σε αλκοόλ έως τις 19 Ιουλίου, σύμφωνα με δηλώσεις του Νομπόα που μετέδωσε το El Universo.

Το FIFA World Cup 2026 ξεκίνησε την Πέμπτη με αγώνα μεταξύ του Μεξικό και της Νότιας Αφρικής. Η εθνική ομάδα του Ισημερινού δίνει τον πρώτο της αγώνα στις 14 Ιουνίου απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού στη Φιλαδέλφεια.

Ο Νομπόα αναμένεται να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα, το οποίο δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμά του.