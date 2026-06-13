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Θεσσαλονίκη: Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με θύμα μια 56χρονη

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Θεσσαλονίκη: Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με θύμα μια 56χρονη
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Η άτυχη γυναίκα εγκλωβίστηκε μηχάνημα, μέσα σε εταιρία επαγγελματικού καθαρισμού.

Σε μηχάνημα, μέσα σε εταιρία επαγγελματικού καθαρισμού, εγκλωβίστηκε η 56χρονη εργάτρια η οποία έχασε τη ζωή της σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην επιχείρηση καθαρισμού που βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, στη δυτική Θεσσαλονίκη, μετέβησαν 3 οχήματα με 9 πυροσβέστες προκειμένου να απεγκλωβίσουν την άτυχη γυναίκα.

Σημειώνεται ότι το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 7.30 το πρωί, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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