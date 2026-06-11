Ο Τραμπ ακύρωσε τις προγραμματισμένες επιθέσεις στο Ιράν - «Έχουμε συμφωνία»

Σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Truth Social, θα ανακοινώσει σύντομα τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της συμφωνίας.

Την ακύρωση των προγραμματισμένων αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη έχουν εγκριθεί από την ανώτατη ιρανική ηγεσία και ότι έχει επιτευχθεί κατ’ αρχήν συμφωνία με τη συμμετοχή περιφερειακών και διεθνών δυνάμεων.

«Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η παρούσα Συμφωνία», αναφέρει στην ανάρτησή του στο Truth Social.

Επιπλέον, πρόσθεσε πως θα ανακοινώσει σύντομα τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της συμφωνίας.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Με δεδομένο ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, αποφάσισα ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να αναστείλω τα προγραμματισμένα για απόψε πλήγματα και βομβαρδισμούς κατά του Ιράν. Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία της συμφωνίας έχουν εγκριθεί, τόσο σε επίπεδο αρχών όσο και στις λεπτομέρειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων.

Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα».