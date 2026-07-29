Συνεχείς αναζωπυρώσεις της φωτιάς στο Πλωμάρι Λέσβου - Νεκρός πυροσβέστης στο Γύθειο

Μάχη δίνουν αυτή την ώρα (20.00) επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εθελοντές και δυνάμεις των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας των φορέων της αυτοδιοίκησης

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Μάχη δίνουν νωρίς το βράδυ της Τετάρτης επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εθελοντές και δυνάμεις των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας των φορέων της αυτοδιοίκησης προκειμένου να οριοθετήσουν τα μέτωπα της δασικής πυρκαγιάς που από τις 2 το μεσημέρι κατακαίει αγροτικές και δασικές εκτάσεις γης γύρω από το Πλωμάρι της Λέσβου.

Προς το παρόν το μέτωπο προς τις περιοχές 'Αγιος Ισίδωρος και Πλαγιά στα ανατολικά, όλα δείχνουν ότι έχει οριοθετηθεί πλήρως. Το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπυρώσεις που όσο υπάρχει ακόμα φως αντιμετωπίζονται από δασοπυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα.

Kατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς, ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε, έχοντας υποστεί κάταγμα στο πόδι. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης όπου και νοσηλεύεται. Αύριο θα εξεταστεί η ανάγκη να αντιμετωπιστεί το κάταγμα χειρουργικά ή θα ακολουθηθεί συντηρητική αγωγή.

Μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας ευχαρίστησε τα στελέχη της Πυροσβεστικής Αεροπορίας, εθελοντές και όσους όσοι βοήθησαν να αντιμετωπιστεί κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες η δασική πυρκαγιά. «Η μάχη, είπε, θα συνεχιστεί όλη τη νύχτα από το έδαφος και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε».

Νεκρός πυροσβέστης στον Αγερανό Γυθείου

Τη ζωή του έχασε εν ώρα καθήκοντος πυροσβέστης, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Γυθείου. Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, ο πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, στον Αγερανό Γυθείου και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς.

Ο πυροσβέστης αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Σπάρτης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, ο πυροσβέστης, ήταν ηλικίας 27 ετών.

Όπως αναφέρει το reader.gr, οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ενδεχόμενο παθολογικών αιτίων.

«Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας», αναφέρει η Πυροσβεστική σε ανακοίνωσή της.

«Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του αξιωματικού του Πυροσβεστικού σώματος, που βρέθηκε νεκρός στην ευρύτερη περιοχή του Αγερανού Λακωνίας», όπως ανέφερε μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, η διοικήτρια του νοσοκομείου Σπάρτης, Πετρούλα Τρουπή.

Σύμφωνα με την διοικήτρια, «η σορός του αξιωματικού αναμένεται να μεταφερθεί από το κέντρο υγείας Γυθείου στο νοσοκομείο της Σπάρτης», ενώ όπως έχει ενημερωθεί, «η σορός δεν βρέθηκε μέσα στο μέτωπο της φωτιάς στον Αγερανό, ούτε φέρει εγκαύματα».

Τουρνάς: «Η απώλεια του πυροσβέστη μας γεμίζει όλους μας με βαθιά θλίψη»

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια και τη βαθιά του θλίψη εξέφρασε με δήλωσή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς για τον θάνατο του πυροσβέστη στον Αγερανό Γυθείου, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά:

Η απώλεια του πυροσβέστη μας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στον Αγερανό Γυθείου γεμίζει όλους μας με βαθιά θλίψη.

Στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συναδέλφους του στο Πυροσβεστικό Σώμα εκφράζω τα πιο ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ