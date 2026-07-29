Χρυσός: Η Fed «έσβησε» τις απώλειες και έφερε κέρδη πάνω από 1%

Οι τιμές spot του χρυσού διέγραψαν τις προηγούμενες απώλειές τους, αυξημένες κατά περισσότερο από 1%, αφότου η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε σταθερά τα βασικά επιτόκια, διαψεύδοντας τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων και στέλνοντας τις αποδόσεις του δολαρίου και των ομολόγων χαμηλότερα.

Διέγραψε τις απώλειες που κατέγραφε ενδοσυνεδριακά ο χρυσός την Τετάρτη και μάλιστα κατόρθωσε να ολοκληρώσει με κέρδη άνω του 1%, στον απόηχο της απόφασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να διατηρήσει σταθερά τα βασικά επιτόκια για πέμπτη φορά, διαψεύδοντας τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων και στέλνοντας τις αποδόσεις του δολαρίου και των ομολόγων χαμηλότερα.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός spot ενισχύθηκε 1,2% στα 4.076,41 δολάρια ανά ουγγιά λίγο μετά την απόφαση της κεντρικής τράπεζας.

«Ο χρυσός εκτοξεύεται κατά ένα ποσοστό μετά τη διατήρηση των επιτοκίων από την Fed. Υπήρξαν τρεις διαφωνίες, αν και το σημαντικό είναι ότι καμία από τους διοικητές. Πολλά θα εξαρτηθούν από τη συνέντευξη Τύπου, αλλά ο χρυσός, αφού έπεσε για λίγο κάτω από τα 4.000, μπορεί να βρίσκεται εκτός άμεσου κινδύνου», δήλωσε ο Τάι Γουόνγκ, ανεξάρτητος trader μετάλλων.

Ο χρυσός είχε νωρίτερα υποχωρήσει την Τετάρτη, πιεσμένος από ένα σταθερό δολάριο και τις αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου. «Ο ισχυρότερος δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ και η ελαφρά άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου είναι αρνητικές δυνάμεις», δήλωσε νωρίτερα ο Τζιμ Γουίκοφ, αναλυτής αγοράς στο American Gold Exchange.

Περίπου το 64% των εμπόρων ανέμεναν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα διατηρούσαν σταθερά τα επιτόκια στη σημερινή συνεδρίαση, ενώ περίπου το 80% έβλεπε πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group.

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης τα στοιχεία για τις Προσωπικές Καταναλωτικές Δαπάνες των ΗΠΑ για τον Ιούνιο, τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed, που αναμένονται την Πέμπτη, για περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με τη νομισματική πολιτική.

Μεταξύ άλλων μεγάλων κεντρικών τραπεζών, η Τράπεζα της Αγγλίας και η Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται επίσης ευρέως να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα και να προειδοποιήσουν για την αυξανόμενη πληθωριστική πίεση από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.