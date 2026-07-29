Γερμανία: Συγγνώμη Μερτς στην Κοινοβουλευτική Ομάδα CDU/CSU – Υποσχέθηκε καλύτερη επικοινωνία

Να κατευνάσει τις αντιδράσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας για τους πρόσφατους χειρισμούς του προσπάθησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, παραδεχόμενος λάθη επικοινωνίας και υποσχόμενος αλλαγή στάσης για το μέλλον.

Να κατευνάσει τις αντιδράσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας για τους πρόσφατους χειρισμούς του προσπάθησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, παραδεχόμενος λάθη επικοινωνίας και υποσχόμενος αλλαγή στάσης για το μέλλον.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας στο πλαίσιο της οποίας εξελέγη νέος πρόεδρος ο Τόρστεν Φράι, ο κ. Μερτς, σύμφωνα με το περιοδικό Focus, ζήτησε συγγνώμη από τους βουλευτές, απαντώντας στην κριτική που δέχθηκε τις προηγούμενες ημέρες για τις επιλογές του στον κυβερνητικό ανασχηματισμό. Όπως μετέδωσε επίσης το πρακτορείο dts, ο καγκελάριος δήλωσε ότι απόψε κιόλας θα τηλεφωνήσει στον παραιτηθέντα αρχηγό της ΚΟ της Ένωσης Γενς Σπαν, προκειμένου να τον διαβεβαιώσει ότι «δεν θα εγκαταλειφθεί» και ότι θα έχει «μελλοντικό ρόλο» στο κόμμα.

Στις δηλώσεις του στα ΜΜΕ μετά τη συνεδρίαση, ο Φρίντριχ Μερτς έκανε λόγο για μια «πραγματικά καλή, δίκαιη και σε κλίμα σεβασμού» συνάντηση και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «θα δημιουργήσει νέα ορμή και νέα δυναμική» για το κόμμα, ενόψει ενός «πολύ δύσκολου» για την Ένωση φθινοπώρου, λόγω τόσο των μεταρρυθμίσεων που προωθεί η κυβέρνηση όσο και των επικείμενων εκλογών στα κρατίδια της Σαξονίας-'Ανχαλτ, του Μεκλεμβούργου-Πομερανίας και του Βερολίνου τον Σεπτέμβριο.

Ως κομβικό σημείο του δικού του έργου, ο καγκελάριος ανέφερε επίσης την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ κυβέρνησης και κοινοβουλευτικής ομάδας, με «περισσότερες εξηγήσεις σχετικά με το προωθούμενο έργο και περισσότερο χρόνο επεξεργασίας του».

Μεταξύ των θεμάτων που κυριάρχησαν στη συνεδρίαση ήταν η άνοδος της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) και η πιθανή επικράτησή της στις επόμενες κρατιδιακές εκλογές, η τρομοκρατική επίθεση του περασμένου Σαββάτου σε εκδήλωση του Pride στο Βερολίνο και οι σκέψεις για αλλαγές στο σωφρονιστικό σύστημα ανηλίκων, καθώς και η ενδεχόμενη εφαρμογή προληπτικών περιοριστικών μέτρων για άτομα «υψηλού κινδύνου», όπως ήταν ο ισλαμιστής δράστης της επίθεσης, ο οποίος ήταν ήδη γνωστός στις γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Στελέχη της ΚΟ της Ένωσης παραδέχθηκαν πάντως ότι πολλοί βουλευτές άσκησαν κριτική στον αρχηγό τους κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. «Υπάρχει απογοήτευση και φυσικά υπήρξαν επικριτικά σχόλια», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΚΟ Γκύντερ Κρινγκς στην τηλεόραση της WELT, ενώ ο έτερος αντιπρόεδρος Ματίας Μίντελμπεργκ, μιλώντας επίσης στην WELT TV, έκανε λόγο για «κάποιες όντως πάρα πολύ επικριτικές δηλώσεις, τις οποίες όμως ο καγκελάριος αντιμετώπισε με πραγματικά εποικοδομητικό και πάνω από όλα ειλικρινή τρόπο - και με παραδοχή λαθών». Ο κ. Κρινγκς διευκρίνισε πάντως ότι η κριτική «δεν διατυπώθηκε με σκληρό τρόπο, αλλά με αντικειμενικά ερωτήματα και επισημάνσεις», ενώ παραδέχθηκε ότι τ