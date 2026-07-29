Γαλλία: Καύσωνας και άνεμοι τροφοδοτούν τη φωτιά στη Ζιρόντ - 126 τραυματίες πυροσβέστες

Οι αρχές υπολόγισαν το απόγευμα ότι οι ριπές έφταναν σε ταχύτητα τα 30-45 χιλιόμετρα την ώρα και η υγρασία ήταν χαμηλή.

Η επιστροφή των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων τροφοδοτούν και πάλι σήμερα την πυρκαγιά, σπάνιας έντασης, που συνεχίζει το καταστροφικό της έργο στο Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία, από τις 22 Ιουλίου και έχει ήδη κάψει 420.000 στρέμματα, έπειτα από μια «ήσυχη» νύχτα που επέτρεψε τη «σταθεροποίηση» του μετώπου.

Μία εβδομάδα αφότου ξέσπασε η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στη Γαλλία από το 1949, μια μεγάλη αναζωπύρωση στα βόρεια του θέρετρου Λαντόν κινητοποιεί από το μεσημέρι πυροσβέστες και εθελοντές. Στην κοινότητα αυτή, στην τουριστική λεκάνη του Αρκανσόν, οι φλόγες γλείφουν τα όρια μιας καλλιεργήσιμης έκτασης με καλαμπόκια, δίπλα στο δάσος, ωθούμενες από ριπές ξηρών ανέμων. Οι πυκνοί καπνοί δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, καθώς η ζέστη είναι ήδη αποπνικτική. Τα Canadair και τα Air Tractor κάνουν συνεχείς ρίψεις νερού, πλησιάζοντας κοντά στο έδαφος, για να σβήσουν και την τελευταία σπίθα.

Η θερμοκρασία είχε πέσει τις προηγούμενες ημέρες, όμως σήμερα η ζέστη επανήλθε. Στις 19.00 στο Μπορντό τα θερμόμετρα έδειχναν 39°C. Οι μετεωρολόγοι ωστόσο εμφανίζονται αισιόδοξοι και αναμένουν ότι από το πρωί αύριο θα δροσίσει.

Την όγδοη ημέρα της μάχης με τις φλόγες, ενώ οι σωματικές αντοχές έχουν πλέον εξαντληθεί, η αλληλεγγύη εμφανίζεται παντού, αυθόρμητα. Σε έναν δρόμο της Λαντόν, τέσσερις εθελοντές, που έχουν βγάλει τα μπλουζάκια τους και καλύπτουν με αυτά το πρόσωπό τους, γαντζώνονται σε μια μεγάλη δεξαμενή νερού, φορτωμένη σε ένα φορτηγάκι. Κατάμαυροι από τους καπνούς και τη στάχτη, σπεύδουν με φτυάρια και κουβάδες να πνίξουν τις φλόγες που εμφανίζονται στη βλάστηση.

«Όλα αυτά μας είναι πολύ χρήσιμα», είπε ο διοικητής της πυροσβεστικής Ματιέ Ζομέν, χαιρετίζοντας τη «στρατιά των ανώνυμων» εθελοντών.

«Έβαλα τα κλάματα»

«Είμαι 67 ετών και δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Διασχίζαμε τον δρόμο προς τα εδώ και έβαλα τα κλάματα», παραδέχτηκε ο Ζαν-Κλοντ Μπονέ, ένας εθελοντής από το Μπορντό. «Το χειρότερο, είναι τα ζώα που τα βλέπουμε καμένα στην άκρη του δρόμου. Είναι οικολογική καταστροφή», είπε.

Πέρα από τη ζέστη, ο άνεμος τροφοδοτεί και πάλι τις φλόγες. Οι αρχές υπολόγισαν το απόγευμα ότι οι ριπές έφταναν σε ταχύτητα τα 30-45 χιλιόμετρα την ώρα και η υγρασία ήταν χαμηλή.

Τα δάση καίγονται πολύ πιο εύκολα όταν η βλάστηση και το έδαφος είναι ξηρά επί μήνες - μια ξηρασία που επιδεινώνεται από την κλιματική αλλαγή και τους πρόσφατους καύσωνες. Συνέπεια των πυρκαγιών είναι και η υποβαθμισμένη ποιότητα του αέρα. Περίπου 5 εκατομμύρια μάσκες FFP2 στάλθηκαν στα φαρμακεία για να προστατευθούν οι κάτοικοι από τους καπνούς, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα, ο απολογισμός των τραυματιών πυροσβεστών αυξήθηκε κατά 16 σήμερα, φτάνοντας τους 126 συνολικά.

Όποιες και αν είναι οι εξελίξεις τις επόμενες ημέρες στη Ζιρόντ, «η φωτιά θα συνεχίσει να σιγοκαίει επί εβδομάδες, ενδεχομένως και χρόνια», προειδοποίησε ο υποπυραγός Σιρίλ Βενιέρ. «Η φωτιά στο Λαντιράς», που κατάκαψε την περιοχή αυτήν το 2022, «παρέμεινε ενεργή επί δύο χρόνια και είναι ακόμη υπό επιτήρηση», εξήγησε.

Ένα κολοσσιαίο έργο ζωνών αντιπυρικής προστασίας, μήκους 127 χιλιομέτρων, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί με στόχο να στερήσει από τη φωτιά την «καύσιμη ύλη» και να αποτρέψει την εξάπλωσή της» ανέφερε η οργάνωση «Άμυνα του Δάσους κατά των Πυρκαγιών» (DFCI).

Από τους 222.000 ανθρώπους που αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους για προληπτικούς λόγους, περίπου 57.000 κάτοικοι τριών πόλεων κοντά στο Μπορντό επέστρεψαν σήμερα. «Το κλίμα παραμένει πολύ αγχωτικό», παρατηρεί η Κορίν Λοπέζ, συνταξιούχος από τη μικρή πόλη Λε Εγιάν, στα περίχωρα του Μπορντό, η οποία έβγαλε βόλτα τον σκύλο της στην ήσυχη γειτονιά της.

Τις τελευταίες ημέρες ξέσπασαν ταυτόχρονα πολλές φωτιές στη Γαλλία, στην Κορσική, στις Άνω Άλπεις και τη Βαρ. Επτά αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα έφτασαν από άλλες χώρες για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της κατάστασης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα, η κυβέρνηση του Βελγίου ανέφερε ότι έστειλε 30 στρατιώτες και 10 ειδικά οχήματα που θα παραμείνουν στο Μπορντό επί δύο εβδομάδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ