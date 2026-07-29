AtmoHub: Παρακολούθηση καπνού από την πυρκαγιά σε Κρήτη, Λέσβο και Τουρκία - Ποιες περιοχές αναμένεται να επηρεαστούν

Μεγάλες ποσότητες καπνού παράγει η πυρκαγιά στην Κρήτη σύμφωνα με τις δορυφορικές εκτιμήσεις των εκπομπών.

Μεγάλες ποσότητες καπνού παράγει η πυρκαγιά στην Κρήτη σύμφωνα με τις δορυφορικές εκτιμήσεις των εκπομπών. Όπως επισημαίνει ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, σημαντικές δασικές πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη, στη Λέσβο, καθώς και στα απέναντι παράλια της Τουρκίας, όπου καταγράφονται δύο ενεργά πύρινα μέτωπα. Με βάση τις δορυφορικές εκτιμήσεις των εκπομπών, η πυρκαγιά στην Κρήτη εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλή ένταση, παράγοντας μεγάλες ποσότητες καπνού.

Σε βίντεο παρουσιάζεται η προσομοίωση της διασποράς του καπνού από τις ενεργές πυρκαγιές, όπως υπολογίζεται από την πιλοτική υπηρεσία AtmoHub, με βάση δορυφορικές παρατηρήσεις και αριθμητικά μοντέλα μεταφοράς καπνού.

Σύμφωνα με την προσομοίωση, οι επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά του καπνού από τα ενεργά μέτωπα της δυτικής Τουρκίας προς το ανατολικό Αιγαίο, επηρεάζοντας τη Λέσβο, τη Χίο, τις Κυκλάδες και στη συνέχεια τμήματα της Κρήτης. Παράλληλα, όπως σημειώνει το AtmoHub, η μεγάλη πυρκαγιά στην Κρήτη παράγει εκτεταμένο νέφος καπνού, το οποίο επηρεάζει κυρίως την ευρύτερη περιοχή του νησιού και τις γειτονικές θαλάσσιες περιοχές.

Επιπλέον, ο καπνός από τη δασική πυρκαγιά στην περιοχή των Δαρδανελίων (Τσανάκκαλε), αναμένεται, σύμφωνα με την πρόγνωση, να μεταφερθεί προς την Εύβοια και την Αττική. Ωστόσο, η προσομοίωση δείχνει ότι το νέφος παραμένει σε μεγαλύτερα ύψη στην ατμόσφαιρα και δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα του αέρα στην επιφάνεια του εδάφους.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο εδώ: https://www.facebook.com/reel/821128984324369

Υπό ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες - κυρίως εξαιτίας των πολύ ισχυρών βόρειων ανέμων- εξελίσσεται η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα κοντά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.



Όπως τονίζεται, από το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ σήμερα κατά τις βραδινές ώρες και έως τουλάχιστον αύριο, Πέμπτη 30 Ιουλίου, τις πρωινές ώρες, οι ενισχυμένοι άνεμοι αναμένεται να διατηρηθούν στην ευρύτερη περιοχή. Οι μέσες ταχύτητες τους θα φτάνουν κατά τόπους τα 55-70 χλμ./ώρα (7-8 μποφόρ), ενώ οι ριπές εκτιμάται ότι θα ξεπερνούν τα 90-100 χλμ./ώρα, όπως διακρίνεται και σε σχετική ομάδα προγνωστικών χαρτών.



Τέλος, όπως επισημαίνεται, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, οι ενισχυμένοι άνεμοι αναμένεται να επιμείνουν στην ευρύτερη περιοχή και κατά τις επόμενες ημέρες, τουλάχιστον έως και το Σάββατο 01.08, διατηρώντας τις δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες.



Νωρίτερα, σύμφωνα με δορυφορική εικόνα που καταγράφηκε από τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT και επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr για την πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου διακρίνονται το πλούμιο του καπνού και η προσεγγιστική θέση της εστίας της φωτιάς. Όπως τονίζει το ΜΕΤΕΟ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών,, το πλούμιο του καπνού ακολούθησε πορεία προς τα νότια, οδηγούμενο από τους επικρατούντες ανέμους, έχοντας διανύσει απόσταση περίπου 100 km.

Την ίδια χρονική στιγμή, πολλαπλές πυρκαγιές βρίσκονταν σε εξέλιξη στην Τουρκία, επίσης ορατές σε σχετική δορυφορική εικόνα. Ο καπνός από τις πυρκαγιές αυτές μεταφέρθηκε προς το Αιγαίο, φτάνοντας σε νησιά της Ελλάδας και συγκεκριμένα στη Λέσβο, στη Χίο, στη Ρόδο και στο Καστελόριζο.