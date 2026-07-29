Meta: Πτώση 14% στα καθαρά κέρδη, εκτόξευση 55% στις δαπάνες - «Βουτιά» 6% της μετοχής

Σημαντικές απώλειες σημειώνει η μετοχή της Meta Platforms στις ηλεκτρονικές συναλλαγές της Wall Street, καθώς η μητρική εταιρεία των Facebook, Instagram και WhatsApp ανέφερε πτώση της κερδοφορίας της στο δεύτερο τρίμηνο, παρά το γεγονός πως η βασική διαφημιστική δραστηριότητα παρέμεινε ισχυρή.

Σημαντικές απώλειες άνω του 6% σημειώνει η μετοχή της Meta Platforms στις ηλεκτρονικές συναλλαγές της Wall Street, καθώς η μητρική εταιρεία των Facebook, Instagram και WhatsApp ανέφερε πτώση της κερδοφορίας της στο δεύτερο τρίμηνο, παρά το γεγονός πως η βασική διαφημιστική δραστηριότητα παρέμεινε ισχυρή.

Για το τρίμηνο, η Meta ανέφερε κέρδη ανά μετοχή ύψους 6,18 δολαρίων με έσοδα 60,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 28% σε ετήσια βάση.

Οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη ανά μετοχή 7,14 δολαρίων και έσοδα 60,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, βάσει εκτιμήσεων του Bloomberg.

Τα καθαρά κέρδη ήταν 15,85 δισ. δολαρίων, ή 6,18 δολάρια ανά μετοχή, μειωμένα κατά 14% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Για το τρίτο τρίμηνο, η Meta αναμένει έσοδα μεταξύ 61 και 64 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Wall Street ανέμενε ένα μέσο όρο 63,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες εκτινάχθηκαν κατά 55%, στα 42,03 δισ. δολάρια, περιλαμβάνοντας νομικές επιβαρύνσεις ύψους 2,4 δισ. δολαρίων και αποζημιώσεις 1,18 δισ. δολαρίων που συνδέονται με τις περικοπές προσωπικού του Μαΐου.

Η μητρική του Facebook εκτιμά πλέον ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2026 θα διαμορφωθούν μεταξύ 130 δισ. και 145 δισ. δολαρίων, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 125 δισ. έως 145 δισ. δολάρια, όπως αναφέρει το Reuters.

Η βασική διαφημιστική δραστηριότητα παρέμεινε ισχυρή, καθώς οι εμφανίσεις διαφημίσεων αυξήθηκαν κατά 14%, ενώ η μέση τιμή ανά διαφήμιση ενισχύθηκε κατά 12%.

Οι ημερήσιοι ενεργοί χρήστες των εφαρμογών της Meta ανήλθαν στα 3,60 δισ., αυξημένοι κατά 3%, αλλά οριακά χαμηλότεροι από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Ο διευθύνων σύμβουλος Μαρκ Ζάκερμπεργκ δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει την ανάπτυξη του βασικού επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας, υποστηρίζει νέα προϊόντα και δημιουργεί ευκαιρίες στην επιχειρηματική αγορά.

Ωστόσο, οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη παραμένουν ιδιαίτερα δαπανηρές, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές περιορίστηκαν στα 784 εκατ. δολάρια, από 8,55 δισ. δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα.

Ξεχωριστό βάρος για τα αποτελέσματα της Meta εξακολουθεί να αποτελεί η Reality Labs, η μονάδα που αναπτύσσει τα γυαλιά Ray-Ban Meta και τις συσκευές εικονικής πραγματικότητας Quest. Στο δεύτερο τρίμηνο κατέγραψε λειτουργικές ζημιές 4,62 δισ. δολαρίων, αυξημένες από 4,53 δισ. δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα, παρά την άνοδο των εσόδων στα 431 εκατ. δολάρια από 370 εκατ. δολάρια.

Παρότι οι ζημιές ήταν μικρότερες από τις προβλέψεις των αναλυτών, η Reality Labs έχει συσσωρεύσει λειτουργικές απώλειες άνω των 80 δισ. δολαρίων από τα τέλη του 2020, καθώς η αγορά του metaverse και της εικονικής πραγματικότητας δεν αναπτύχθηκε με τον ρυθμό που αρχικά ανέμενε η διοίκηση.