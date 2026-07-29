Πετρέλαιο: Στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2018 τα αμερικανικά αποθέματα αργού

Τα εμπορικά αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο την περασμένη εβδομάδα, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδό τους από το 2018, καθώς τα διυλιστήρια ενίσχυσαν τις δραστηριότητές τους και οι εξαγωγές αυξήθηκαν.

Τα εμπορικά αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο την περασμένη εβδομάδα, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδό τους από το 2018, καθώς τα διυλιστήρια ενίσχυσαν τις δραστηριότητές τους και οι εξαγωγές αυξήθηκαν.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (ΕΙΑ), τα αποθέματα αργού πετρελαίου, εξαιρουμένου του Στρατηγικού Αποθέματος Πετρελαίου της αμερικανικής κυβέρνησης, μειώθηκαν κατά 7,2 εκατομμύρια βαρέλια στα 404,5 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 24 Ιουλίου. Οι αναλυτές ανέμεναν πολύ μικρότερη πτώση, της τάξης των 1,3 εκατομμυρίων βαρελιών.

Η απότομη πτώση, σε συνδυασμό με την νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, ώθησε τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα, με το Brent να αυξάνεται κατά 7,3% στα 90,26 δολάρια το βαρέλι και το West Texas Intermediate να ενισχύεται 6,5% στα 84,41 δολάρια.

Τα συνολικά αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Στρατηγικού Αποθέματος Πετρελαίου, μειώθηκαν κατά 11 εκατομμύρια βαρέλια στα 712,2 εκατομμύρια βαρέλια, το χαμηλότερο συνδυαστικά επίπεδο αποθεμάτων από το 1984.

Τα αποθέματα στον κόμβο παράδοσης Cushing της Οκλαχόμα συνέχισαν επίσης να μειώνονται, μειώνοντας κατά 771.000 βαρέλια στα 18,6 εκατομμύρια βαρέλια. Το επίπεδο είναι το χαμηλότερο από το 2014 και παραμένει κάτω από το λειτουργικό όριο των 20 εκατομμυρίων βαρελιών που παρακολουθούν στενά οι traders.